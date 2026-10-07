Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Αφορμή στάθηκαν όσα ανέφερε ο γνωστός συνθέτης, στον απόηχο της μεγάλης συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Η δημόσια τοποθέτησή του ήρθε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με την απουσία του από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο και τις πληροφορίες που ακολούθησαν για την αμοιβή του.

Ο Νίκος Καρβέλας έκανε λόγο για βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του με τον τρόπο που οργανώθηκε η συναυλία και την υπερπαραγωγή που παρουσιάστηκε. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν την αμοιβή του, αλλά και στην αλλαγή των θέσεων που είχαν αρχικά προβλεφθεί για τον ίδιο και τους καλεσμένους του.

Η απάντηση της Άννας Βίσση δεν άργησε να έρθει, με την ίδια να τοποθετείται δημόσια και να δίνει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Ένα δελτίο Τύπου τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή», αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί.

«Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία, άφηνε όλους, και κυρίως εμένα, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα.

Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του», τονίζει η ίδια.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν τις δηλώσεις των δύο πλευρών και να παίρνουν θέση, καθώς η κόντρα φαίνεται να παίρνει νέα διάσταση και να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών.

«Μην μαλώνετε, να είστε αγαπημένα», προτρέπει ένας χρήστης στους δύο καλλιτέχνες, ενώ ένας άλλος γράφει: «Συνεχίστε ό,τι κάνετε, κάτι εκατομμυριούχοι μαλώνουν».

«Εγώ στη θέση του Καρβέλα θα έγραφα τραγούδι στη Βανδή αύριο», είναι ένα ακόμη σχόλιο.

Μερικά από τα σχόλια στο X:

#annavissi #βίσση Συνεχιστε ότι κάνετε, κάτι εκατομμυριούχοι μαλώνουν — μπατιραλί☕🥇🥅🇬🇷 ⚽Θρύλος 🎇🍻🤺🌟🍉💈🧮 (@Panos_afou) October 7, 2026

Περιμένουμε με κομμένη ανάσα το επόμενο επεισόδιο- Δελτίο Τύπου της σειράς για να αλλαξουμε πλευρά. #annavissi #βίσση #καρβέλας #nikoskarvelas https://t.co/TRyKfcdeeC — Maria Demi (@mariazante) October 7, 2026

Εγώ στη θέση του Καρβέλα θα έγραφα τραγούδι στην Βανδή αύριο. #annavissi #happyday #toprwino #karvelas — Της νιόσης το φως (@tis_niosistofos) October 7, 2026

Μην μαλώνετε, να είστε αγαπημένα #annavissi — Bambaacha (@sof_papado) October 7, 2026

Τόσα χρόνια έχουν βγάλει ένα σκασμο λεφτά και οι δυο τους πρέπει να μας φάει και το μαράζι για ποιο λόγο βρίσκονται σε.διαμαχη και τι θα γίνει από δω και πέρα; Βαριέμαι!!!! #annavissi #Βίσση — αρετη (@aret332906) October 7, 2026

Ερώτηση αν ο #Καρβέλας ως δημιουργος απαγορευε εφοσον του ειχαν απαγορεψει την εισοδο στο ΟΑΚΑ τη χρηση των τραγουδιων του που ηταν 47/50 τι θα γινοτανε τοτε πρωτον και γιατι δε το εκανε δεύτερον? #annavissi — AggyTat (@aggiet76) October 7, 2026

Κ αυριο λεει βγαζει τραγούδι η Βισση με Φοίβο κ η Βανδη με Καρβελα!!! 🤣 #annavissi — bambouri dimitra (@BambouriDimitra) October 7, 2026

#TeamVissi κι ας μην αντέχω να την ακούω ούτε 10′. Θυμόμαστε διάφορα από τη συμπεριφορά του Καρβέλα μέσα στα χρόνια, κάτι έχουμε καταλάβει &εμείς οι απέξω. Απλά χαζομάρα της που βασίστηκε πάνω του &δεν έδωσε την ευκαιρία σε άλλους ταλαντούχους της χώρας να της γράψουν. #annavissi — Αααααα ώστε έτσι η Κικίτσα 🇬🇷 🦅💛🖤 (@ChackieTheDoll) October 7, 2026

"Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή." #annavissi — Chryssi TITV 🐥📺 (@Chryssa_Pap) October 7, 2026

Επίκαιρο. https://t.co/R7iqzhlCIQ #annavissi — Manos Gr (@Emanouilpopotas) October 7, 2026