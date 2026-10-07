Τραγικό τέλος είχε η 22χρονη Άννα Μπεατρίζ Αραούζο Φερέιρα στη Βραζιλία, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της μητέρας της, κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

Η νεαρή γυναίκα, γνωστή και με το χαϊδευτικό «Ανίνια», βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού και χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς της, όταν ο κεραυνός έπεσε ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένδειξη ότι η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Όπως ανέφερε ο αδελφός της, Σέζαρ Αουγκούστο, ο καιρός εκείνη την ώρα ήταν συννεφιασμένος και έπεφτε μια πολύ ελαφριά βροχή. Η αδελφή της, Λάνα Λετίσια, περιέγραψε πως η Άννα Μπεατρίζ χτένιζε την ανιψιά της όταν χτυπήθηκε από τον κεραυνό.

Λίγο νωρίτερα, η 22χρονη είχε κάνει μπάνιο τον 5χρονο γιο της και στη συνέχεια είχε αρχίσει να φροντίζει την κόρη του αδελφού της. Μετά το χτύπημα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην περιοχή Άλμας, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, όπως σημειώνεται στη New York Post.

Beauty queen, 22, dead after being struck by lightning in mother’s garden https://t.co/gMtgLY1d8t https://t.co/navSIbXkkv — New York Post (@nypost) October 6, 2026

«Έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο»

Η οικογένειά της μίλησε για μια νέα γυναίκα που είχε μάθει να εκφράζει την αγάπη της μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις.

Ο αδελφός της ανέφερε ότι η Άννα Μπεατρίζ έχασε τη ζωή της «κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο, δείχνοντας αγάπη μέσα από κάτι απλό», ενώ σε ανάρτησή του στο Instagram την αποχαιρέτησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια. Τη χαρακτήρισε έναν από τους πιο όμορφους ανθρώπους που είχε γνωρίσει ποτέ και την ευχαρίστησε για τα 22 χρόνια που μοιράστηκαν μαζί, τονίζοντας ότι η παρουσία της θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τον γιο της, τις αναμνήσεις της οικογένειας και την αγάπη των ανθρώπων που τη γνώρισαν.

Η Άννα Μπεατρίζ ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Ουνόπαρ, όπου σπούδαζε φυσικοθεραπεία, προσπαθώντας παράλληλα να συνδυάσει τις σπουδές της με την ανατροφή του μικρού γιου της, Λουίζ Ενρίκε.

Το τελευταίο διάστημα είχε γνωρίσει και μια σημαντική προσωπική επιτυχία, καθώς είχε στεφθεί «Βασίλισσα του Ροντέο» στην Έκσπο Άλμας, μια ετήσια αγροτική και κτηνοτροφική διοργάνωση στην κεντρική Βραζιλία.

Οι διοργανωτές της Έκσπο Άλμας εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους για τον θάνατό της, αναφέροντας ότι η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, στους φίλους της αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους δικούς της ανθρώπους, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απώλεια της 22χρονης.