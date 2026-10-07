Μια νέα πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες για τη Βικτώρια Δέλλα, η οποία πλέον έχει μεταφέρει τη ζωή της στην Κύπρο. Η 18χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική και προσπαθεί σταδιακά να προσαρμοστεί σε μια καθημερινότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βικτώρια Δέλλα μοιράζεται κατά διαστήματα εικόνες από τη νέα της ζωή. Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου δημοσίευσε τρία νέα στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται καθισμένη σε καρέκλα, φορώντας ένα total black σύνολο. Η ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να αφήσουν likes και σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της.

Η εγκατάστασή της στη Λευκωσία συνδέεται με την απόφαση της 18χρονης να ακολουθήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, βρέθηκε για πρώτη φορά στη σχολή της, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη ενός απαιτητικού αλλά και ιδιαίτερα σημαντικού κεφαλαίου για εκείνη.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είχε μοιραστεί ακόμη μία ξεχωριστή φωτογραφία από αυτή τη σημαντική ημέρα. Φορώντας την ιατρική της ποδιά, η Βικτώρια πόζαρε χαμογελαστή στο πλευρό του πατέρα της, Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος τη συνόδευσε σε αυτή τη νέα αρχή.

Πατέρας και κόρη έχουν εγκατασταθεί μαζί στη Λευκωσία, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής θέλει να βρίσκεται κοντά στην κόρη του όσο εκείνη οργανώνει τη νέα της ζωή, προσαρμόζεται στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπη με τις αυξημένες απαιτήσεις των σπουδών της.

Η Κύπρος, άλλωστε, δεν αποτελεί έναν εντελώς άγνωστο τόπο για την οικογένεια. Ο Τραϊανός Δέλλας έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Ανόρθωση και διατηρεί επαφές στο νησί. Παράλληλα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδες της Κύπρου, εξετάζοντας τις επιλογές του για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Σημαντικό ρόλο στη νέα καθημερινότητα της Βικτώριας παίζουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη κοντά στην οικογένεια. Ανάμεσά τους είναι και η νονά της, Στάλω Ηλία, με την οποία διατηρούν στενούς δεσμούς εδώ και χρόνια.

Η νέα αρχή της Βικτώριας Δέλλα έρχεται, ωστόσο, έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ίδια και τον πατέρα της. Η μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, μετά από πολυετή περιπέτεια με την υγεία της. Λίγους μήνες αργότερα, η 18χρονη επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, έχοντας δίπλα της τον Τραϊανό Δέλλα και επικεντρώνοντας πλέον την καθημερινότητά της στις σπουδές και στο νέο της ξεκίνημα στην Κύπρο.