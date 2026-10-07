Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 ήταν το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην παρουσία του στον νέο κύκλο του GNTM όσο και στις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατα σχόλιά του για την Άννα Βίσση. Παράλληλα, μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν στη φυλακή.

Η συζήτηση ξεκίνησε από το GNTM και ειδικότερα από το ζήτημα των διαφορετικών σωματότυπων στο μόντελινγκ, με αφορμή την περίπτωση της Σταυρούλας Μαυρομάτη που είχε προκαλέσει συζητήσεις κατά τη διάρκεια των οντισιόν.

«Στο GNTM δεχόμαστε κι άλλους σωματότυπους. Καλώς ή κακώς στο μόντελινγκ υπάρχει ένα στάνταρ σώμα που θέλουν τα πρακτορεία. Το μόντελινγκ πάντα -κακώς για μένα- θέλει πολύ στεγνά σώματα. Η αρχική προϋπόθεση είναι να είναι με λίγα κιλά. […] Θεωρώ όμως ότι για όλους υπάρχει θέση», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

Η κόντρα με τους θαυμαστές της Άννας Βίσση

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στην έντονη αντίδραση που δέχθηκε από θαυμαστές της Άννας Βίσση, μετά την κριτική που είχε ασκήσει στις ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας.

«Σήμερα έφαγα hate από το fan club της Άννας Βίσση. Μου είπαν ότι “καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε”», εξομολογήθηκε.

Ο Λάκης Γαβαλάς παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις τους έχουν επηρεαστεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι τα σχόλιά του αφορούσαν αποκλειστικά την εμφάνισή της και όχι την καλλιτεχνική της αξία.

«Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας. Δεν είχα καμία πρόθεση να ταράξω τους θαυμαστές της. Δεν θα έπρεπε όμως να χρησιμοποιούν λέξεις βίας, όπως “κλώτσησε”. Είχα κρίνει το ντύσιμό της στο Καλλιμάρμαρο, την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια. Στο ΟΑΚΑ τα ρούχα ήταν ακόμα χειρότερα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη», συμπλήρωσε.

Παρά την ένταση που δημιουργήθηκε, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να νοιάζεται για την Άννα Βίσση και ότι η κριτική του δεν αφορά τις ικανότητές της ως τραγουδίστριας.

«Να παρεξηγηθώ για κάτι τέτοιο; Είναι κρίμα. Την Άννα τη νοιάζομαι. Της έστειλα “καλή επιτυχία” για τη συναυλία της. Στο δικό μου μάτι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Εγώ δεν έχω κάτι με έναν καλλιτέχνη ως καλλιτέχνη. Έχει τύχει να τραγουδήσει δίπλα μου και έλεγα “τι φωνή είναι αυτή;”», ανέφερε.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε δύο φορές να με δει στη φυλακή»

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο Λάκης Γαβαλάς όταν η κουβέντα στράφηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του τραγουδιστή έκλαιγε επί πέντε ημέρες.

Οι δύο άνδρες, όπως εξήγησε, δεν διατηρούσαν στενή φιλική σχέση, ωστόσο είχαν συναντηθεί κοινωνικά αρκετές φορές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μάλιστα ζητήσει να τον επισκεφθεί την περίοδο της κράτησής του και τελικά πήγε στη φυλακή δύο φορές.

«Εγώ ήμουν fan του, φίλοι δεν ήμασταν. Έχουμε βγει και έχουμε φάει μαζί. Είχε ζητήσει να έρθει να με δει στη φυλακή, του έδωσαν το ΟΚ και ήρθε. Ήρθε δύο φορές να με δει», αφηγήθηκε.

Σύμφωνα με τον Λάκη Γαβαλά, μία από αυτές τις επισκέψεις αποτέλεσε και την αφορμή για να εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μπροστά στις κρατούμενες της γυναικείας πτέρυγας.

«Έτσι έγινε και με τη συναυλία που έκανε. Αφού ήρθε και με είδε, τον ρώτησαν “θέλεις να έρθεις να τραγουδήσεις στη γυναικεία πτέρυγα;”. Έτσι κι έγινε», αποκάλυψε στη συνέχεια.