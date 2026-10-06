Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημιουργού για την απουσία του από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, απάντησε στις αναφορές περί οικονομικής διαφοράς, εξωδίκου και επεισοδίου στα καμαρίνια, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει οικονομική θέμα με τον Νίκο Καρβέλα».

Τα πνευματικά δικαιώματα και η άρνηση για δικαστική διαμάχη

Αναφερόμενος στα ποσά που αποδόθηκαν για τη διοργάνωση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξήγησε τη διαδικασία πληρωμής:

«Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που αυτοδιαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργών γύρω στα 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία και εκεί τελειώνει η υπόθεση με τον Νίκο Καρβέλα».

Παράλληλα, ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας διέψευσε τα σενάρια περί παρασκηνιακής έντασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχει επιδοθεί ποτέ εξώδικο στην Άννα Βίσση από τον Νίκο Καρβέλα, δεν έγινε ποτέ επεισόδιο στα καμαρίνια».

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση πως η μακρόχρονη διαδρομή των δύο καλλιτεχνών δεν πρόκειται να οδηγηθεί στις αίθουσες της δικαιοσύνης:

«Όσο είμαι δικηγόρος, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας δεν θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια».

Η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Η παρέμβαση αυτή ακολούθησε τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους όρους διεξαγωγής της συναυλίας και τη διαχείριση της αμοιβής του. Στη γραπτή του δήλωση, ο συνθέτης ανέφερε:

«Τις τελευταίες ημέρες, διαδίδονται πολλά και ανακριβή ως προς την απουσία μου από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με ερμηνεύτρια την Άννα Βίσση. Απέναντι στις ανακρίβειες που ακούγονται, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμη και αυτοί που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια μου ή δεν με συμπαθούν, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν πως όταν μιλάω, μιλάω με, υπερβολική ίσως, ειλικρίνεια και αμεσότητα».

Ο δημιουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μακρά καλλιτεχνική τους πορεία:

«Έχω συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο της δισκογραφίας της. Έχω βιώσει μαζί της και τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μας πορείας. Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και εμφανίσεις της Άννας, όπως αποτυπώθηκε και στην επιλογή των τραγουδιών της συναυλίας στο ΟΑΚΑ: τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα είναι δικές μου δημιουργίες».

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του με την αλλαγή κατεύθυνσης στις εμφανίσεις:

«Όταν η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που είχε σκοπό να κάνει στο ΟΑΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε έναν τέτοιο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 Ευρώ».

Όσον αφορά το ζήτημα της αμοιβής του και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ο συνθέτης σημείωσε:

«Λίγες μόλις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας και ενώ η Άννα εντελώς απρόσμενα μου είπε να μην συμμετάσχω στις μουσικές πρόβες στο ΟΑΚΑ, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή».

Τέλος, περιγράφοντας τις εξελίξεις λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος και τη στάση που τηρήθηκε, ο Νίκος Καρβέλας συμπλήρωσε:

«Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα, σε προσωπικό επίπεδο, ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βίσση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μια λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα: Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου. Φυσικά , δεν πήγα στη συναυλία».