Ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη, Νίκος , έφυγε από τη ζωή, με την τραγουδίστρια να τον αποχαιρετά δημόσια μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram. Ο Νίκος Στικούδης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και πέθανε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η Κατερίνα Στικούδη επέλεξε για την ανάρτησή της μια φωτογραφία του πατέρα της από την εποχή που ήταν ακόμη μωρό. Μαζί με το στιγμιότυπο μοιράστηκε μια οικογενειακή ανάμνηση, συνδέοντας την ιστορία των γονιών της με τη δική της ζωή και τον γιο της, Νικόλα.

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι εγώ σ’ αυτόν τον κόσμο… Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου…»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πατέρα της και θυμήθηκε τις στιγμές που το έπαιζε στην κιθάρα για τη σύζυγό του.

«Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε…», έγραψε η Κατερίνα Στικούδη.

Η αναφορά της Κατερίνας Στικούδη στην περιπέτεια υγείας του πατέρα της

Η Κατερίνα Στικούδη είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση που βίωνε η οικογένειά της και μιλώντας ανοιχτά για την ανάγκη να μην αναβάλλονται οι στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

«Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου ότι τον αγαπώ πολύ και στη μαμά μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Τον αγαπώ πολύ και θέλω να είναι γερός. Πολλές φορές αναβάλλουμε πράγματα, νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι για πάντα. Πρέπει να τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι, να το κάνουμε να μην πούμε «αύριο θα πάω να τους δω». Συγγνώμη αν το μαύρισα λίγο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια και οι συγγενείς του Νίκου Στικούδη αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.