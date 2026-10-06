Εκείνος είχε γενέθλια, εκείνη έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει. Ο Τράβις Κέλσι έκλεισε τα 37 και πέρασε το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, με την Τέιλορ Σουίφτ στο πλευρό του, την ώρα που η τραγουδίστρια κατακτούσε ξανά την κορυφή των αμερικανικών charts.

Ο αστέρας των Kansas City Chiefs και η ποπ σταρ επέλεξαν για το δείπνο τους το Torrisi, κοντά στο Σόχο. Σύμφωνα με το People, έφτασαν πιασμένοι χέρι χέρι, με εμφανίσεις που κινούνταν στην ίδια χρωματική παλέτα.

Μαύρο φόρεμα, δερμάτινο και μια βραδιά για δύο

Η Σουίφτ συνδύασε ένα μαύρο φόρεμα με δερμάτινο τζάκετ, ενώ ο Κέλσι επέλεξε πλεκτή ζακέτα, λευκό t-shirt και μαύρο παντελόνι. Ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε έξω από το εστιατόριο, μετατρέποντας την έξοδο γενεθλίων σε ακόμη μία πολυσυζητημένη εμφάνιση του ζευγαριού.

Η βραδιά ήρθε σε ένα διάλειμμα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του αθλητή. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Κέλσι βρισκόταν στο Λας Βέγκας για την αναμέτρηση των Chiefs με τους Raiders, από την οποία η ομάδα του έφυγε νικήτρια με 30-27.

Τέσσερα νέα τραγούδια στην πρώτη πεντάδα

Για τη Σουίφτ, η έξοδος συνέπεσε με μια ακόμη μεγάλη μουσική επιτυχία: το «Patient Zero» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, ανεβάζοντας σε 16 τα τραγούδια της που έχουν φτάσει στην κορυφή.

Η παρουσία της στην πρώτη πεντάδα, όμως, δεν σταματά εκεί. Τα άλλα τρία νέα κομμάτια της κυκλοφορίας «The Life of a Showgirl: The Encore» κατέλαβαν διαδοχικές θέσεις: το «Cleveland!» βρέθηκε τρίτο, το «Babylon» τέταρτο και το «Pink Clouding» πέμπτο.

Ανάμεσα σε γήπεδα και μουσικές κορυφές, το βράδυ της Δευτέρας ήταν αφιερωμένο στα γενέθλια του Κέλσι: ένα κοινό δείπνο στη Νέα Υόρκη, με τους δύο να έχουν περισσότερους από έναν λόγους για να γιορτάσουν.