Η Μέγκαν Μαρκλ μόλις παρουσίασε το δικό της Advent Calendar (ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης) αξίας 148 δολαρίων και σχεδόν αμέσως το Μπάκιγχαμ μπήκε στην ίδια χριστουγεννιάτικη αγορά, με ένα ημερολόγιο γεμάτο σοκολάτες που κοστίζει μόλις 12 λίρες. Η χρονική συγκυρία είναι αρκετή για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από μια άτυπη «κόντρα» ανάμεσα στη Δούκισσα του Σάσεξ και το Παλάτι.

Η Μέγκαν παρουσίασε την 1η Οκτωβρίου το πρώτο Advent Calendar της As Ever, σε συνεργασία με τον οίκο σοκολάτας Compartés. Το κουτί περιλαμβάνει 24 χειροποίητες σοκολάτες και είναι εμπνευσμένο από το σπίτι της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι στο Μοντεσίτο, με την εικονογράφηση να παραπέμπει στον χώρο όπου έζησαν μετά την αποχώρησή τους από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η τιμή του ανέρχεται στα 148 δολάρια, δηλαδή περίπου 112 λίρες.

Η σύμπτωση (;) που φέρνει ξανά τη Μέγκαν απέναντι στο Μπάκιγχαμ

Το ενδιαφέρον είναι ότι λίγες ημέρες αργότερα ήρθε η σειρά της Royal Collection Trust, του οργανισμού που φροντίζει τη Βασιλική Συλλογή και διαθέτει τα επίσημα βασιλικά προϊόντα, να παρουσιάσει τη δική της χριστουγεννιάτικη πρόταση.

Και η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Το Royal Festive Chocolate Advent Calendar κοστίζει μόλις 12 λίρες και περιλαμβάνει 24 σοκολάτες. Η συσκευασία παραπέμπει σε τρεις από τις πιο γνωστές βασιλικές κατοικίες, το Μπάκιγχαμ, το Κάστρο του Ουίνδσορ και το Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ.

Με άλλα λόγια, το ημερολόγιο με τις σοκολάτες που συνδέεται με τις βασιλικές κατοικίες κοστίζει περίπου 100 λίρες λιγότερο από εκείνο που κυκλοφόρησε η Μέγκαν.

Και υπάρχει και δεύτερο Advent Calendar από το Μπάκιγχαμ

Η Royal Collection δεν περιορίστηκε στη σοκολατένια εκδοχή. Για πρώτη φορά φέτος παρουσιάζει και ένα επαναχρησιμοποιούμενο Advent Calendar με την πρόσοψη του Μπάκιγχαμ, το οποίο πωλείται άδειο έναντι 25 λιρών. Διαθέτει 24 συρτάρια, ώστε ο αγοραστής να τοποθετεί ο ίδιος μικρά δώρα ή γλυκά για κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου.

Και εδώ βρίσκεται ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της σύγκρισης. Το ημερολόγιο της Μέγκαν έχει ήδη μέσα του τις 24 σοκολάτες, ενώ το αντίστοιχο του Μπάκιγχαμ των 25 λιρών πωλείται άδειο και μπορεί να γεμίσει με προϊόντα της Royal Collection.

Ανάμεσα στις επιλογές που μπορεί να τοποθετήσει κάποιος στα 24 συρτάρια βρίσκονται ακόμη και μικρά βασιλικά δώρα, όπως σοκολατένια νομίσματα, μέλι από το Μπαλμόραλ, προϊόντα περιποίησης και αξεσουάρ.

Η χρονική ακολουθία είναι αυτή που δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορία. Η Μέγκαν παρουσίασε το πολυτελές Advent Calendar της στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η Royal Collection Trust είχε ανακοινώσει λίγες ημέρες νωρίτερα τα νέα χριστουγεννιάτικα προϊόντα της.