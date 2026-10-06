Τον ρόλο της γυναίκας μέσα στη σχέση και την πεποίθησή του ότι εκείνη έχει τελικά τον τελευταίο λόγο σχολίασε ο Τάσος Νούσιας, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε και για τη δυναμική που βλέπει στις ελληνικές οικογένειες.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις καταβολές του και στο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, εξηγώντας πως από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων, όπου κατάγεται, έχει κρατήσει μια διαφορετική αντίληψη για το ποιος παίρνει τις αποφάσεις μέσα στο σπίτι.

«Είμαι από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων. Τα σινιάλα μας ήταν μητριαρχικά. Δηλαδή η γυναίκα έκανε πάντα το κουμάντο. Πιστεύω ότι είναι ένας τέτοιος κοινός τόπος και για πολλές οικογένειες… Νομίζω ότι η χώρα συνολικά έχει ως άξονα τη γυναίκα αφεντικό του σπιτιού», είπε αρχικά ο Τάσος Νούσιας σε συνέντευξή του την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό».

«Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι»

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στη δική του σχέση και στο ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά τους. Ο ηθοποιός απάντησε χωρίς να αφήσει περιθώριο για διαφορετική ερμηνεία ως προς την άποψή του.

«Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις οι γυναίκες κάνουν πάντα το κουμάντο. Αλλά τώρα εντάξει, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου… Το βρίσκεις σε ένα σημείο συνεννόησης και συνευθύνης για τα πράγματα. Και δίνει και χώρο ο ένας στον άλλον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τάσος Νούσιας συνέδεσε την αντίληψη που είχε από την οικογένειά του με τον τρόπο που αντιμετωπίζει σήμερα τη συντροφική ζωή, μιλώντας για συνεννόηση, συνευθύνη και χώρο που χρειάζεται να υπάρχει και από τις δύο πλευρές.