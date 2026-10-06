Σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το επίσημο fan club του δημοφιλούς τραγουδιστή ανακοίνωσε ότι η σελίδα που δημιουργήθηκε για να στηρίζει τη δουλειά του και να ενημερώνει τους θαυμαστές του θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της.

Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την επίσημη fan page του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησαν, μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Instagram, να ενημερώσουν τους χιλιάδες θαυμαστές του ότι η σελίδα δεν πρόκειται να κλείσει μετά την απώλεια του τραγουδιστή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το fan club λειτουργεί επίσημα από το 2008, έχοντας την έγκριση του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, οι διαχειριστές σημειώνουν πως η συγκεκριμένη σελίδα ήταν ένας χώρος που ο ίδιος ο καλλιτέχνης αγαπούσε, παρακολουθούσε και ξεχώριζε.

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, οι θαυμαστές του έστειλαν πολλά μηνύματα ζητώντας να παραμείνει ενεργή η σελίδα, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική, την πορεία και τις στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στο υλικό που συνεχίζουν να στέλνουν οι θαυμαστές, όπως φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία, όπως επισημαίνεται, αποτελούν κομμάτια της ιστορίας του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Η ανακοίνωση του επίσημου fan club του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Από το 2008, το fan club υπάρχει επίσημα, με την έγκριση του ίδιου του Γιώργου.

Και αυτή η σελίδα, που δημιουργήθηκε αργότερα, ήταν ένας χώρος που ο ίδιος αγαπούσε, παρακολουθούσε και ξεχώριζε.

Μετά την απώλεια του Γιώργου, τα μηνύματα και οι παρακλήσεις σας να μη σταματήσει αυτή η σελίδα ήταν αμέτρητα.

Θέλω να σας πω κάτι ξεκάθαρα: Η σελίδα δεν θα κλείσει.

Θα συνεχίσει να υπάρχει για όσο ζω, με τον ίδιο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε: να κρατά ζωντανή την παρουσία, τη μουσική, τις στιγμές και την ιστορία του Γιώργου.

Γιατί αυτή η σελίδα, στην πραγματικότητα, ανήκει σε όλους εσάς. Εσείς τη στηρίξατε. Εσείς τη μεγαλώσατε. Εσείς της δώσατε λόγο να υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια.

Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάτι ακόμη: για όλο το σπάνιο υλικό που συνεχίζετε να μοιράζεστε μαζί μας. Φωτογραφίες, βίντεο, στιγμές και αναμνήσεις που πολλές φορές δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ή να ξαναδούμε.

Κάθε τι που μας στέλνετε είναι ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας του.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη.

Αυτό που δημιουργήσαμε μαζί, θα συνεχίσει. Μαζί σας, The Official Fan Club of George Mazonakis».