Νέα ταξιδιωτική απόδραση ξεκίνησε για την Ελένη Μενεγάκη, η οποία εντοπίστηκε από τις κάμερες στο αεροδρόμιο συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο. Η Ελένη Μενεγάκη, μιλώντας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό» την ώρα που κατευθυνόταν προς την πύλη επιβίβασης, αναφέρθηκε στη δυνατότητα που έχει πλέον να ταξιδεύει συχνότερα.

Οι δηλώσεις για τα ταξίδια και η εξόρμηση στην Άνδρο

Σε ερώτηση για το πρόγραμμά της και τις μετακινήσεις της εκτός εκτός πρωτεύουσας, η Ελένη Μενεγάκη ανέφερε:

«Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν της έλειψαν οι εξορμήσεις κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της στην τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη σημείωσε: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο».

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας, ο σύζυγός της προτίμησε να περπατάει διακριτικά δίπλα της.

Πριν από αυτή την αναχώρηση, η Ελένη Μενεγάκη είχε καλωσορίσει τον μήνα με μια απόδραση στην Άνδρο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στα σχετικά στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μαζί με τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Στο κλίμα του Οκτωβρίου».