Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, αποκαλύπτοντας πως αποφάσισε να βάλει οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη με τον φίλο του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απέσυρε τις νομικές ενέργειες που είχε ξεκινήσει.

Η απόφαση για τις μηνύσεις και η κατάσταση της υγείας του

Αναφερόμενος στην υπόθεση, ο Άρης Μουγκοπέτρος σημείωσε: «Επειδή δεν θεωρώ ότι είμαι αυτός που θα κρίνει πώς θα τιμωρηθεί κάποιος σε αυτή τη ζωή, θεώρησα και θέλησα να κάνω πίσω σε όλο αυτό. Πήρα πίσω τις μηνύσεις μου και έτσι από το Πάσχα και έπειτα έχω βρει την ηρεμία μου».

Ο μουσικός, ο οποίος τραυματίστηκε τον Απρίλιο του 2025 όταν έσπασε κροτίδα στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές των επεμβάσεων, αναφερόμενος στο όγδοο και τελευταίο χειρουργείο που έκανε τον Σεπτέμβριο:

«Όλη αυτή τη διαδικασία να την ξαναπερνάς από την αρχή, να πρέπει να ξανακάνεις επέμβαση στο χέρι σου και να ξαναμπαίνεις στη διαδικασία της αποθεραπείας, δεν είναι εύκολο για να περάσει όλο αυτό. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ είμαι καλά και τις επόμενες ημέρες βγάζω και τα ράμματα και πάμε πάλι στη δουλειά μας».

Σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο ίδιος αποκάλυψε τις λεπτομέρειες των τραυμάτων του:

«Είχα χάσει τρία μου δάχτυλα, τον μεσαίο, τον δείκτη και τον αντίχειρα. Ο γιατρός τότε το πήρε πάνω του και με διπλή εγχείρηση σε πρώτο χρόνο και με μόσχευμα, μου έφτιαξε αντίχειρα. Αν δεν πετύχαινε το μόσχευμα θα έπρεπε να μου κόψουν το χέρι. Το δεξί μου μάτι έχει πάθει τεράστια ζημία, βλέπω 15-20%. Το γλιτώσαμε και αυτό στο τσακ γιατί ήταν να προσθέσουμε γυάλινο μάτι».

Το διαζύγιο και η σύλληψη για αλκοόλ

Παράλληλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή και το διαζύγιο από τη σύζυγό του, λίγους μήνες μετά το συμβάν:

«Όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο σίγουρα δεν είναι εύκολα και μάλιστα από μια μακροχρόνια σχέση, αλλά πάντα χωρίζεις για να είσαι καλύτερα. Νομίζω τα παιδιά μας αυτό που θέλουν είναι το να βλέπουν τους γονείς τους ευτυχισμένους. Γιατί αν είναι ευτυχισμένοι οι γονείς είναι και τα παιδιά».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη σύλληψή του τον Αύγουστο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν ένα μάθημα για να βάλω κι εγώ μυαλό. Καλά να πάθω».