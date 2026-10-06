Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία σχολίασε τον χαιρετισμό του Σταμάτη Γονίδη στον Ηλία Κασιδιάρη στο κέντρο όπου τραγουδάει καθώς και για το ξέσπασμα του Νίνο για τον χώρο της μουσικής.

«Εγώ θεωρώ ότι πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημοκρατία, άλλο καθεστώς έχουμε. Οπότε καλά έκανε και τον χαιρέτησε τον άνθρωπο», ανέφερε αρχικά.

«Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίνο. Χάρηκα που είδα αυτό το βίντεο που ανέβασε, ταυτίστηκα εντελώς. Ο Νίνο είναι και θα είναι ένας από τους πιο αληθινούς ανθρώπους στον χώρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.