Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν η Μαρία Αντωνά, η οποία στο τέλος της συζήτησης αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και έκανε μια ιδιαίτερη πρόταση στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Σε χαλαρό κλίμα, η Μαρία Αντωνά πρότεινε να κανονίσουν μια κοινή συνάντηση, μαζί και με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ανταποκρίνεται θετικά και να σχολιάζει πως σίγουρα θα είχε ενδιαφέρον και πολύ γέλιο.

«Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε κι εσείς. Πού είναι ο Βασάλος; Από πέρυσι του το έχω ζητήσει βρε Κωνσταντίνε μου. Να βρεθούμε όλοι μαζί εννοώ», είπε η Μαρία Αντωνά στη Σίσσυ Χρηστίδου. «Να βρεθούμε. Κανόνισέ το εσύ. Πλάκα θα είχε, σίγουρα θα γελάσουμε πάντως», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Νιώθω σαν να είμαστε και μια ζωή μαζί με τον Γιώργο»

Η Μαρία Αντωνά μίλησε επίσης για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, η οποία μετρά 2,5 χρόνια.

«Νιώθω σαν να είμαστε και μια ζωή μαζί με τον Γιώργο. Δηλαδή καμιά φορά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω “πώς γίνεται ας πούμε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να αισθάνεσαι έτσι ή να νιώθεις ότι μπορεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχεις βρει πράγματα τα οποία μπορεί να αναζητούσες μια ζωή;”. Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα πολύ», αποκάλυψε.

«Μου έλειπαν πολύ. Επειδή έχασα πολύ νωρίς και τη μητέρα μου, θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει κάποια στοιχεία χαρακτήρα που σου δίνει αγάπη και στοργή. Κάπως σαν να σου λείπουν αυτά τα κομμάτια. Ειδικά όταν χάνεις ανθρώπους από τη ζωή, σου λείπει αυτό το πράγμα. Και επειδή είναι και μια δουλειά αρκετά ανταγωνιστική, αυτό που θέλεις από τον άλλον είναι μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα, φροντίδα», πρόσθεσε.