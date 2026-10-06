Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας αναφέρθηκε στα χρήματα που πήρε ο Νίκος Καρβέλας για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος Καρβέλας για τους δικούς του λόγους δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία παραγωγής και στον κύριο Καρβέλα. Καμία. Καταβλήθηκαν στον κύριο Καρβέλα γύρω στις 300.000 ευρώ από την εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα πριν από τη συναυλία. Όσο είμαι εγώ δικηγόρος αποκλείεται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας να οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει ούτε εξώδικο ούτε αγωγή. Αν ο κύριος Καρβέλας έχει κάποια αξίωση ή κάποιο παράπονο ας με πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουμε φιλικά για να το λύσουμε. Αν δεν θέλει ο ίδιος να με πάρει, ας με πάρει ο δικηγόρος του».

«Η συναυλία της Άννας Βίσση δεν είχε κέρδη, αλλά μεγάλη ζημία. Οικονομικές αξιώσεις επί ανύπαρκτων κερδών δεν μπορούν να υπάρξουν. Ό,τι είχε συμφωνήσει η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα έχει τηρηθεί. Και αν υπάρχει κάποια παρανόηση από την πλευρά του Νίκου σηκώνει ένα τηλέφωνο και το λύνουμε. Δεν είμαστε για εξώδικα. Στις 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Αθήνας με την Άννα Βίσση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε τον Νίκο Καρβέλα δίπλα μας. Ο Νίκος Καρβέλας το ξέρει αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω για το πώς νιώθει η Άννα Βίσση, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

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Η ηχηρή απουσία του Νίκου Καρβέλα και το «συνθέτης της ζωής μου» από την Άννα Βίσση

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές. Από τη βραδιά, ωστόσο, απουσίαζε ο Νίκος Καρβέλας, παρότι είχε συμμετάσχει στις πρόβες και στην προετοιμασία του live, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και έντονη συζήτηση γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Τις ημέρες που ακολούθησαν, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έντονη διαφωνία λίγο πριν από τη συναυλία για οικονομικούς λόγους.

Παρά την απουσία του, πάντως, η Άννα Βίσση έκανε ειδική αναφορά στον Νίκο Καρβέλα από τη σκηνή του ΟΑΚΑ, αποκαλώντας τον «συνθέτη της ζωής μου», δείχνοντας έτσι τη σημασία που εξακολουθεί να έχει για εκείνη τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.