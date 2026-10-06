Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, για την επιμέλεια του 13χρονου γιου τους, Μασεό. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατέθεσε νέο αίτημα στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, ζητώντας να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς επιμέλειας, σύμφωνα με το οποίο οι δύο γονείς μοιράζονταν εξίσου τον χρόνο με το παιδί.

Η κίνησή της έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ εξασφάλισε προσωρινά την κύρια επιμέλεια του γιου τους, καθώς και προσωρινή περιοριστική εντολή εις βάρος της ηθοποιού, έπειτα από καταγγελίες του για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Χάλι Μπέρι απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες σε βάρος της, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Halle Berry asks court to reinstate past 50/50 arrangement with Olivier Martinez in custody war… and cites past as domestic violence victim in response to his accusations https://t.co/Ag7Igf8KQ8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2026

«Δεν έχω κακοποιήσει ποτέ το παιδί μας»

Στα δικαστικά έγγραφα, η Χάλι Μπέρι αναφέρει ότι δεν έχει κακοποιήσει ποτέ τον γιο της, ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά, και τονίζει ότι η ίδια έχει υπάρξει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. «Δεν έχω κακοποιήσει ποτέ σωματικά, συναισθηματικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον Μασεό. Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βοηθώ θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είμαι άνθρωπος που ασκεί βία. Δεν θα έκανα ποτέ κακό στο παιδί μας», αναφέρει.

Η ηθοποιός ζητά από το δικαστήριο να επαναφέρει τη συμφωνία επιμέλειας που ίσχυε το 2023, ενώ παράλληλα θέλει να έχει τον τελικό λόγο σε περιπτώσεις όπου οι δύο γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ζητήματα που αφορούν τον γιο τους. Ζητά επίσης να υποχρεωθεί ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ να συμμετέχει στις συνεδρίες θεραπείας που έχουν οριστεί από το δικαστήριο.

Οι καταγγελίες της κατά του Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Η Χάλι Μπέρι υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρώην σύζυγός της λαμβάνει μονομερώς αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση και τις εξωσχολικές δραστηριότητες του Μασεό, χωρίς προηγουμένως να τη συμβουλεύεται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ βάζει συχνά τον γιο τους στη μέση των μεταξύ τους διαφωνιών, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζεται, το παιδί να επιστρέφει από τις επισκέψεις στον πατέρα του θυμωμένο και αντιδραστικό.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Μασεό γνώριζε λεπτομέρειες από ιδιωτικές συζητήσεις των γονιών του και επαναλάμβανε διαφωνίες που αφορούσαν θέματα όπως το σχολείο, το ποδόσφαιρο και η θεραπεία του. Παράλληλα, κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της ότι δεν έχει συνεργαστεί επαρκώς σε ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι αυτή η στάση έχει επιβαρύνει τόσο τη σχολική του πορεία όσο και τη σχέση μητέρας και γιου.

Η διαφωνία για τον σύντροφό της και η απάντηση του Μαρτίνεζ

Ένα ακόμη σημείο τριβής ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι αφορά τον αρραβωνιαστικό της Χάλι Μπέρι, Βαν Χαντ. Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ δεν έχει αποδεχθεί τη σχέση της και αρνείται να επιτρέψει στον Μασεό να συμμετέχει σε οικογενειακή θεραπεία μαζί με εκείνη και τον Βαν Χαντ.

Όπως αναφέρει, ο σύντροφός της έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού και θεωρεί ότι η οικογενειακή θεραπεία θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος μέσα στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα.

Από την πλευρά του, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει τα αιτήματα της πρώην συζύγου του. Επικαλέστηκε την προσωρινή περιοριστική εντολή που έχει ήδη εξασφαλίσει εναντίον της και επανέλαβε τους ισχυρισμούς του σχετικά με τη συμπεριφορά της απέναντι στον γιο τους. Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι η Χάλι Μπέρι δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την κατάθεση των νέων αιτημάτων της.

Η δικαστική σύγκρουση των δύο πρώην συζύγων συνεχίζεται, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για όσα συμβαίνουν στην οικογένεια και για το ποιο καθεστώς επιμέλειας εξυπηρετεί καλύτερα τον 13χρονο γιο τους.