Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Βίκυ Καγιά, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει το GNTM 7.

«Εύχομαι καλή αρχή στα παιδιά, γιατί λίγο είδα τις οντισιόν και σε κάθε νέα προσπάθεια πρέπει να ευχόμαστε καλή αρχή και να πάει καλά και να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ειπώθηκε. Αληθινά σας το λέω, δεν έχω ιδέα», ανέφερε αρχικά.

Για την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM 7, η Βίκυ Καγιά σχολίασε: «Φυσικά και την έχω δει. Γιατί να μην τη δω; Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό για την Μπέττυ. Έχει το δικό της στιλ, τη δική της φιλοσοφία, τον δικό της τρόπο να λέει τα πράγματα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον. Είναι ο τρόπος της Μπέττυς».

Για το αν της λείπει η τηλεόραση, η Βίκυ Καγιά σημείωσε: «Δεν θέλω να ακουστώ αρνητική ή κάπως, αλλά όχι δεν μου λείπει. Δεν μιλάω για κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου».