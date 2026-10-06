Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ένταση που φέρεται να έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Η απουσία του γνωστού συνθέτη από τη συναυλία είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή ερωτήματα, καθώς είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία και στις πρόβες του live, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οικονομική διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τις τελευταίες ημέρες, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει οικονομικές αξιώσεις που σχετίζονται με τη συναυλία, με ποσά της τάξης των 200.000 έως 300.000 ευρώ να έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από την πλευρά της Άννας Βίσση, πάντως, μεταφέρεται διαφορετική εικόνα, με συνεργάτες της να υποστηρίζουν ότι όσα είχαν συμφωνηθεί οικονομικά έχουν τακτοποιηθεί κανονικά.

«Πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις, όχι όμως άμεσα. Η πλευρά της Άννας Βίσση προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, αλλά δεν νομίζω ότι και ο Νίκος Καρβέλας θέλει σε αυτή τη φάση να κλιμακώσει όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια μιλάμε για έναν απρόβλεπτο άνθρωπο. Όλη η ιστορία ξεκίνησε λίγο πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα τραβήξει χρονικά», σημείωσε ο δημοσιογράφος, Διονύσης Θανάσουλας, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε ότι επικοινώνησε με ανθρώπους από την εταιρεία παραγωγής της Άννας Βίσση και της Δήμητρας Κούστα, οι οποίοι διευκρίνισαν πως ο Νίκος Καρβέλας έλαβε κανονικά το ποσό που είχε συμφωνηθεί, με όλα τα νόμιμα παραστατικά.