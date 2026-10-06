Ο Γιάννης Κατινάκης μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» για το bullying που είχε δεχτεί στο σχολείο και θυμήθηκε ένα περιστατικό, όταν η διευθύντρια είχε ζητήσει από τη μητέρα του να είναι λιγότερο θηλυπρεπής.

«Φόβος υπάρχει. Πραγματική ελευθερία δεν υπάρχει στην κοινωνία. Όμως είναι ελεύθερη η ψυχή μου πια και δεν αισθάνομαι τις ενοχές που μπορεί να αισθανόμουν μικρός. Όταν πέφτω στο κρεβάτι μου το βράδυ, ξέρω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Ότι αυτό που είμαι είναι φυσιολογικό, έχει έρθει από τη φύση, δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρώ ότι προσφέρω μόνο καλό. Θα βοηθήσω, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Δεν θα πειράξω κανέναν», ανέφερε αρχικά ο γνωστός YouTuber.

«Στο σχολείο έχω υποστεί bullying. Αυτό σημαίνει ότι περνάς την πόρτα του σχολείου και είναι κάποια παιδιά τα οποία σου φωνάζουν, σε σπρώχνουν, σου λένε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να πω τώρα. Αυτό συνεχίζεται και στο προαύλιο και στο διάλειμμα, με καθηγητές αμέτοχους. Ενώ το είχαν καταλάβει, είχε φωνάξει η διευθύντρια τη μητέρα μου και αντί να της πει “συμβαίνει αυτό, πάμε να κάνουμε κάτι να προστατέψουμε τον Γιάννη”, ήταν στο ας πούμε στον Γιάννη να είναι λίγο λιγότερο εκφραστικός, θηλυπρεπής για να προσαρμοστεί στο παράλογο”. Το να βάλεις έναν άνθρωπο να μην είναι ο εαυτός του, όταν ο εαυτός του δεν ενοχλεί, είναι παράλογο. Είναι τρελό και κακοποιητικό. Το έμαθα μετά από πολλά χρόνια αυτό, δεν ήθελε να με στενοχωρήσει η μαμά μου, αλλά φυσικά είχε συγκρουστεί με τη διευθύντρια», πρόσθεσε ο Γιάννης Κατινάκης.