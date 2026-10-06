Μία άγνωστη ιστορία από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο Χόλιγουντ φέρνει στο φως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, περιγράφοντας τη θυελλώδη σχέση του με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και έναν καβγά που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε κανονική συμπλοκή.

Στα νέα του απομνημονεύματα, με τίτλο «The Steps», ο 80χρονος ηθοποιός θυμάται όσα συνέβησαν το 1974, όταν εκείνος και ο Ρίτσαρντ Γκιρ συμμετείχαν αρχικά στην ταινία «The Lords of Flatbush». Όπως γράφει, η ένταση ανάμεσά τους είχε αρχίσει ήδη από τις οντισιόν. Εκείνη την περίοδο στις δοκιμές συμμετείχε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Όπως σημειώνεται στο People, ο Σιλβέστερ Σταλόνε θυμάται ότι με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο υπήρχε δημιουργικός ανταγωνισμός και οι δυο τους προσπαθούσαν να αυτοσχεδιάσουν και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλο στους διαλόγους. Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, όμως, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή. Κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχεδιασμού, σύμφωνα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Ρίτσαρντ Γκιρ τον άρπαξε από το μπλουζάκι και τα νύχια του μπήκαν στο δέρμα του. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε τού ζήτησε να σταματήσει, ωστόσο υποστηρίζει ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκανε το ίδιο και στη δεύτερη λήψη.

Τότε στράφηκε στον σκηνοθέτη Στίβεν Βερόνα και τον ρώτησε αν μπορούσε να αντιδράσει όπως θα αντιδρούσε στην πραγματική ζωή. Όταν ο σκηνοθέτης τον ρώτησε τι ακριβώς εννοούσε, εκείνος απάντησε: «Θα του έβγαζα τα δόντια». Η απάντηση του Βερόνα ήταν ξεκάθαρη: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις».

Sylvester Stallone Claims Richard Gere Spilled Chicken Grease on Him When Their 1974 On-Set Feud Turned into a Physical Altercation https://t.co/gFcqgkKmOc — People (@people) October 5, 2026

Το λίπος από το κοτόπουλο και η έκρηξη του Σταλόνε

Η κατάσταση ξέφυγε λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος για φαγητό. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αναφέρει ότι είχε προειδοποιήσει τον Ρίτσαρντ Γκιρ να προσέξει ώστε να μη λερώσει μέσα στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν. Παρ’ όλα αυτά, όπως ισχυρίζεται, λίπος από το κοτόπουλο που έτρωγε ο Ρίτσαρντ Γκιρ έπεσε πάνω στο πόδι του. «Ένα ρυάκι από λίπος κοτόπουλου έτρεξε από το αλουμινόχαρτο πάνω στο πόδι μου», γράφει ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Όπως περιγράφει, χτύπησε τον Ρίτσαρντ Γκιρ με τον αγκώνα στο στήθος, βγήκε από το αυτοκίνητο, πέρασε από την άλλη πλευρά και τον τράβηξε έξω από το πίσω κάθισμα. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Γκιρ τού είπε: «Δεν θέλω να πιαστούμε στα χέρια». Ο Σταλόνε τού απάντησε: «Πολύ αργά…».

Ο σκηνοθέτης Στίβεν Βερόνα μπήκε ανάμεσά τους προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα. Όπως αναφέρει ο Σταλόνε, έγινε πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι οι δύο ηθοποιοί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί και ένας από τους δύο έπρεπε να φύγει. Τελικά, από την παραγωγή αποχώρησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ενώ έφυγε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τις θέσεις τους πήραν οι Πέρι Κινγκ και Χένρι Γουίνκλερ.

Η αλλαγή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τον Σταλόνε σε προσωπικό επίπεδο, καθώς αποτέλεσε την αρχή μιας μακρόχρονης φιλίας του με τον Χένρι Γουίνκλερ, ο οποίος, όπως έχει αναφέρει, τον στήριξε στα δύσκολα πρώτα χρόνια της πορείας του στο Χόλιγουντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η μοναδική ιστορία που έχει κυκλοφορήσει σχετικά με την κόντρα των δύο σταρ. Ο Έλτον Τζον είχε γράψει στα απομνημονεύματά του το 2019 ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε και ο Ρίτσαρντ Γκιρ φέρεται να είχαν βρεθεί ξανά κοντά σε σωματική σύγκρουση τη δεκαετία του 1990, αυτή τη φορά με αφορμή την πριγκίπισσα Νταϊάνα.