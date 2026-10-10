Η ιστορία αγάπης της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας είναι μία από εκείνες τις σχέσεις του Χόλιγουντ που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα κρατούσαν. Η διαφορά ηλικίας των 25 ετών, η τεράστια δημοσιότητα που συνόδευσε από την αρχή το ειδύλλιό τους και δύο καριέρες σε πλήρη άνθηση είχαν δημιουργήσει εξαρχής αμφιβολίες γύρω από το μέλλον τους. Κι όμως, περισσότερο από 25 χρόνια μετά τον γάμο τους, οι δυο τους εξακολουθούν να είναι μαζί, έχοντας περάσει περιόδους μεγάλης ευτυχίας, αλλά και δύσκολες δοκιμασίες.

Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρθηκε πρόσφατα ξανά στη σχέση τους, με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του «One Helluva Ride». Όταν ρωτήθηκε από τους «Sunday Times» πώς κατάφερε να «κερδίσει ξανά» τη σύζυγό του μετά τον προσωρινό χωρισμό τους το 2013, έσπευσε να διορθώσει τη διατύπωση. «Τι εννοείτε ότι την κέρδισα πίσω; Ήταν κάτι αμοιβαίο», απάντησε, πριν προσθέσει: «Είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά την αγαπώ πολύ. Είμαστε μαζί 25 χρόνια. Ο γάμος θέλει πολλή δουλειά. Είμαστε καλά, βρισκόμαστε σε καλή φάση. Αυτό μπορώ να πω».

Η φράση αυτή συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό και τη δημόσια εικόνα που οι ίδιοι έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια για τη σχέση τους: όχι έναν «τέλειο» γάμο χωρίς δυσκολίες, αλλά μια σχέση που χρειάστηκε δουλειά, χρόνο και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.

Η γνωριμία στο Ντοβίλ, τα κοινά γενέθλια και η πρόταση γάμου

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας γνωρίστηκαν το 1998 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ντοβίλ στη Γαλλία. Εκείνη βρισκόταν τότε σε μια περίοδο ταχύτατης ανόδου της καριέρας της, ενώ εκείνος ήταν ήδη ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ. Η ίδια η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς έχει μοιραστεί στο παρελθόν φωτογραφία από την πρώτη γνωριμία τους, γράφοντας με χιούμορ ότι δεν θυμάται καν για ποιο πράγμα μιλούσε τότε ο μελλοντικός σύζυγός της.

Η γνωριμία τους έμελλε να γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες αγάπης της διεθνούς showbiz. Ένα από τα στοιχεία που συχνά αναφέρεται για το ζευγάρι είναι ότι έχουν γενέθλια ακριβώς την ίδια ημέρα, στις 25 Σεπτεμβρίου, με διαφορά όμως 25 ετών.

Κάθε 25 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν μαζί, με τον έναν να κάνει συχνά δημόσιες αφιερώσεις στον άλλο στα social media.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και μία από τις πρώτες ατάκες που αντάλλαξαν οι δυο τους. Ο Μάικλ Ντάγκλας είχε πει από πολύ νωρίς στην Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ότι επρόκειτο να γίνει ο πατέρας των παιδιών της. Η δήλωσή του δεν την είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα εκείνη τη στιγμή, ωστόσο χρόνια αργότερα η ίδια αστειεύτηκε ότι τελικά αποδείχτηκε σωστός.

Η σχέση τους έγινε πιο σοβαρή μέσα στο 1999 και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκείνης της χρονιάς ο Μάικλ Ντάγκλας της έκανε πρόταση γάμου στο σπίτι του στο Άσπεν του Κολοράντο.

Ο γάμος των 2 εκατ. δολαρίων και το πάρτι που κράτησε 12 ώρες

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2000, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Ντίλαν, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε ο γάμος τους στη Νέα Υόρκη. Στις 18 Νοεμβρίου 2000, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο θρυλικό «Plaza Hotel» της Νέας Υόρκης, σε έναν γάμο που περιγράφηκε τότε ως ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Η λίστα των καλεσμένων θύμιζε κινηματογραφική πρεμιέρα: Τζακ Νίκολσον, Άντονι Χόπκινς, Ντάνι ΝτεΒίτο, Γκόλντι Χόουν, Στίβεν Σπίλμπεργκ και πολλοί ακόμα άνθρωποι του κινηματογράφου και της showbiz βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν μαζί τους. Οι εκτιμήσεις της εποχής ανέβαζαν το κόστος της βραδιάς ακόμη και στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Ιδιαίτερη συζήτηση είχε προκαλέσει και το νυφικό της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Η ηθοποιός επέλεξε δημιουργία του Κριστιάν Λακρουά, σε ιβουάρ απόχρωση, από σατέν και με λεπτομέρειες από παλιά δαντέλα. Η ηθοποιός έχει κρατήσει το νυφικό της μέχρι σήμερα, μαζί με άλλα σημαντικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας της, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια στο παρελθόν. Η ίδια έχει επίσης αποκαλύψει ότι το γαμήλιο πάρτι κράτησε περισσότερο από 12 ώρες. Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν μέχρι περίπου τις 6:30 το πρωί, καθώς οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα πιάνο και συνέχισαν να τραγουδούν και να διασκεδάζουν μέχρι το ξημέρωμα.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2003, ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Κάρις.

Η κρίση του 2013, τα προβλήματα υγείας και ο σύντομος χωρισμός

Παρά τη λαμπερή δημόσια εικόνα, ο γάμος τους πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του το 2013. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν δοκιμάσει έντονα και τους δύο. Ο Μάικλ Ντάγκλας είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2010, ενώ η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε αποκαλύψει το 2011 ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ και είχε αναζητήσει θεραπεία.

Το 2013, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς επέστρεψε σε θεραπευτικό κέντρο για να συνεχίσει την αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής, ενώ την ίδια περίοδο ο Μάικλ Ντάγκλας προσπαθούσε να ανακάμψει από τη δική του σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Την ίδια περίοδο, ο ηθοποιός είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με μία συνέντευξή του, στην οποία είχε αναφερθεί στη σχέση του καρκίνου από τον οποίο έπασχε με τον ιό HPV και το στοματικό σεξ. Αργότερα παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για την αμηχανία που προκάλεσαν οι δηλώσεις του στην Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. «Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα που λες και μετά το μετανιώνεις. Λυπήθηκα πολύ για οποιαδήποτε αμηχανία προκάλεσα στην Κάθριν», είχε δηλώσει.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, το ζευγάρι αποφάσισε το 2013 να περάσει ένα διάστημα χωριστά. Η είδηση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τότε οι δυο τους θεωρούνταν ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Η απόσταση, ωστόσο, δεν οδήγησε σε οριστικό τέλος. Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε και μέχρι το 2014 είχε αφήσει πίσω του τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο Μάικλ Ντάγκλας χαρακτήρισε αργότερα την κρίση τους «ένα μικρό εμπόδιο στον δρόμο», ενώ έδωσε τη δική του εξήγηση για το πώς κατάφεραν να συνεχίσουν. «Αν δύο άνθρωποι θέλουν να διορθώσουν κάτι και να το κάνουν καλύτερο, μπορούν να το πετύχουν. Δεν γίνεται όμως όταν προσπαθεί μόνο ο ένας», είχε πει.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, από την πλευρά της, δεν έχει επιχειρήσει να παρουσιάσει τον γάμο τους ως μία σχέση χωρίς δυσκολίες. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις «ανηφόρες και κατηφόρες» που πέρασαν, αλλά και για το γεγονός ότι η ηλικιακή τους διαφορά ποτέ δεν αποτέλεσε, σύμφωνα με την ίδια, ουσιαστικό εμπόδιο. Έχει μάλιστα πει ότι οι δυο τους είναι πολύ καλοί ο ένας με τον άλλον, ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε πραγματικά πως ο σύζυγός της είναι 25 χρόνια μεγαλύτερός της.

Το μυστικό των 25 χρόνων μαζί

Όταν η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναφέρθηκε στην 25η επέτειο του γάμου τους, δεν απέφυγε να θυμηθεί με χιούμορ τις προβλέψεις που είχαν γίνει όταν παντρεύτηκαν. «Είμαστε παντρεμένοι 25 χρόνια, είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε. Και να σκεφτεί κανείς ότι έλεγαν πως δεν θα κρατήσει», είχε πει.

Η ίδια έχει περιγράψει τη σχέση τους ως ένα ταξίδι μάθησης, αγάπης και χαράς. Έχει επίσης εξηγήσει ότι ένας από τους λόγους που θεωρεί ότι ο γάμος τους άντεξε είναι το γεγονός ότι και οι δύο διατήρησαν τη δική τους επαγγελματική ζωή και την ανεξαρτησία τους.

Σε άλλη συνέντευξή της είχε μάλιστα αστειευτεί ότι θεωρεί καλύτερο να βρίσκονται και οι δύο απασχολημένοι με τη δουλειά τους, αντί να ξυπνούν κάθε μέρα μαζί και να συζητούν απλώς τι θα φάνε για πρωινό. Η απόσταση που κατά καιρούς δημιουργούν τα επαγγελματικά ταξίδια φαίνεται ότι λειτούργησε για τους δυο τους περισσότερο ως πλεονέκτημα παρά ως εμπόδιο. Όπως έχει πει η Ζέτα-Τζόουνς, ο Μάικλ Ντάγκλας τη στηρίζει στις δουλειές της και ταξιδεύει για να τη συναντήσει όταν βρίσκεται σε γυρίσματα.

Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει αποκαλύψει ότι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου βρίσκεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην κατανόηση και στην ικανότητα του καθενός να μπαίνει στη θέση του άλλου. Όπως έχει εξηγήσει, σημαντικό είναι επίσης το ζευγάρι να περνά καλά μαζί και να διατηρεί τη χαρά στη σχέση του. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι ακόμη και στις στιγμές έντασης ή θυμού, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «ποτέ» και «πάντα», καθώς οι απόλυτες εκφράσεις μπορούν να κάνουν έναν καβγά ακόμη χειρότερο.

Σήμερα, οι επαγγελματικές τους διαδρομές βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις. Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει περιορίσει σημαντικά την παρουσία του στην υποκριτική και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επέστρεφε μόνο για κάποιο ιδιαίτερο πρότζεκτ. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, αντίθετα, παραμένει ενεργή, έχοντας γνωρίσει νέα επιτυχία ως Μορτίσια Άνταμς στο «Wednesday», ενώ πρωταγωνιστεί και στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Kill Jackie».

Ύστερα από περισσότερα από 25 χρόνια κοινής ζωής, έναν εντυπωσιακό γάμο, δύο παιδιά, σοβαρές περιπέτειες υγείας, έναν σύντομο χωρισμό και αμέτρητες δημόσιες προβλέψεις ότι η σχέση τους δεν θα αντέξει, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας εξακολουθούν να είναι μαζί. Και ίσως η πιο απλή εξήγηση να είναι αυτή που έδωσε ο ίδιος ο Ντάγκλας: «Ο γάμος θέλει πολλή δουλειά».