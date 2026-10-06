Ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Instagram, με εκατομμύρια ακολούθους, ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και φωτογραφίες που συγκέντρωναν τεράστια απήχηση. Κι όμως, στο απόγειο της διαδικτυακής της φήμης, η Ντέμι Ρόουζ Μόμπι εξαφανίστηκε σχεδόν εντελώς από τα social media.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 31χρονη σήμερα Βρετανίδα θεωρείται ένα από τα πρώτα μοντέλα του Instagram, έχοντας δημιουργήσει ένα κοινό που άγγιζε τα 18 εκατομμύρια followers σε μια εποχή που η καριέρα μέσω social media βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα. Ωστόσο, στις αρχές του 2023 οι αναρτήσεις της σταμάτησαν ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της, αλλά και πολλές εικασίες γύρω από το τι είχε συμβεί.

Instagram model vanished at the height of her fame – and became a hippy cat lady after tragedy hit https://t.co/QaYwNsIBOQ https://t.co/cyv5unGM22 — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Ντέμι Ρόουζ δεν εξαφανίστηκε εξαιτίας κάποιου επαγγελματικού προβλήματος, αλλά επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή και να στραφεί σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο καθημερινότητας.

Πλέον εξακολουθεί να ζει στην Ίμπιζα, όχι όμως στο κοσμοπολίτικο και έντονο περιβάλλον με το οποίο είναι συνδεδεμένο το ισπανικό νησί. Έχει εγκατασταθεί στη Σάντα Γκερτρούδις, ένα πιο ήσυχο και μποέμ χωριό, όπου αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου της στη γιόγκα, τον διαλογισμό και τη φροντίδα αδέσποτων γατών. Μάλιστα, φέρεται να συνεργάζεται με τοπικά καταφύγια ζώων, βοηθώντας ώστε αδέσποτες γάτες να βρίσκουν νέα σπίτια.

Από το MySpace και το Instagram στην απόλυτη δημοσιότητα

Η πορεία της Ντέμι Ρόουζ ξεκίνησε πολύ πριν το Instagram γίνει συνώνυμο της καριέρας των influencers. Αρχικά έγινε γνωστή μέσω του MySpace και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε για ανδρικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα «FHM» και «Nuts».

Η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε μέσα από το Instagram, όπου οι φωτογραφίες της από πολυτελείς διακοπές, γιοτ και εξωτικούς προορισμούς την καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της πλατφόρμας.

Το 2015 εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του DJ Κάλεντ για το τραγούδι «How Many Times», ενώ την επόμενη χρονιά είχε μία σύντομη σχέση με τον ράπερ Τάιγκα, μετά τον χωρισμό του από την Κάιλι Τζένερ. Την ίδια περίοδο εντάχθηκε και στους «Taz’s Angels», μία ομάδα μοντέλων που ζούσαν μαζί σε σπίτι στο Μαϊάμι.

Το 2017, όταν η δημοτικότητά της αυξανόταν ραγδαία, η ίδια είχε δηλώσει ότι αισθανόταν ευγνώμων για τη ζωή που της είχε προσφέρει η επιτυχία στα social media. Είχε περιγράψει μία καθημερινότητα γεμάτη ταξίδια, πάρτι, γιοτ και γρήγορα αυτοκίνητα, τονίζοντας παράλληλα ότι βαθιά μέσα της παρέμενε «ένα κορίτσι από το Σάτον Κόλντφιλντ που στάθηκε τυχερό».

Οι απώλειες των γονιών της που άλλαξαν τη ζωή της

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα, ωστόσο, η Ντέμι Ρόουζ βίωσε δύο διαδοχικές οικογενειακές τραγωδίες που φαίνεται πως άλλαξαν ριζικά τη ζωή της. Ο πατέρας της, Μπάρι, πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2018 σε ηλικία 80 ετών. Μόλις οκτώ μήνες αργότερα, πέθανε και η μητέρα της, Κριστίν, σε ηλικία 63 ετών. Η μητέρα της αντιμετώπιζε για χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν ξεκινήσει όταν υπέστη καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο, την εποχή που η Ντέμι ήταν μόλις 17 ετών.

Η ίδια φρόντιζε τη μητέρα της για περίπου επτά χρόνια και έχει μιλήσει στο παρελθόν για το έντονο συναισθηματικό βάρος που της προκάλεσε η απώλεια και των δύο γονιών της. Είχε περιγράψει τον εαυτό της ως θυμωμένο, θλιμμένο, πικραμένο και μόνο μετά τους θανάτους τους, εξηγώντας ότι στράφηκε έντονα στην πνευματικότητα προκειμένου να διαχειριστεί τη δύσκολη περίοδο.

Η μετακόμισή της στην Ίμπιζα στις αρχές του 2020 και η μετέπειτα απομάκρυνσή της από τα social media φέρονται να συνδέονται με αυτή την ανάγκη για μία διαφορετική ζωή. Η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2023 από τον Ναό της Ντεντέρα στην Αίγυπτο. Στη λεζάντα είχε γράψει ότι ήταν ένα από τα ομορφότερα μέρη που είχε επισκεφθεί και ότι ένιωσε ιδιαίτερα συγκινημένη από τον χώρο.

Την ίδια περίπου περίοδο σταμάτησε να δημοσιεύει περιεχόμενο και στον λογαριασμό της στο OnlyFans, όπου είχε συγκεντρώσει περίπου 1,2 εκατομμύρια ακολούθους. Παρά τη μακρά απουσία της από το διαδίκτυο, εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η Ντέμι Ρόουζ σχεδιάζει κάποια στιγμή να επιστρέψει στα social media.

Για την ώρα, πάντως, η άλλοτε «It Girl» του Instagram φαίνεται να έχει ανταλλάξει τη λάμψη, τα πάρτι και τη συνεχή έκθεση με μία πολύ πιο ήρεμη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.