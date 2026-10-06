Την έντονη ενόχλησή του για τον χαρακτηρισμό «nepo baby» εξέφρασε ο Μάικλ Ντάγκλας, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι η επιτυχημένη πορεία του στο Χόλιγουντ μπορεί να αποδοθεί απλώς στο γεγονός ότι είναι γιος του θρυλικού Κερκ Ντάγκλας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο podcast «SmartLess» των Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις, λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του «One Helluva Ride», στις 6 Οκτωβρίου.

Η συζήτηση στράφηκε στην καταγωγή του από μία από τις διασημότερες οικογένειες του Χόλιγουντ, με τον 82χρονο ηθοποιό να μην κρύβει τον εκνευρισμό του για τη συζήτηση γύρω από τα παιδιά διάσημων γονέων.

«Καταρχάς, ξέρετε, βασιλική οικογένεια του Χόλιγουντ. Θέλω να πω… όλο αυτό με το “nepo” πραγματικά με εξοργίζει», είπε.

Ο Μάικλ Ντάγκλας υποστήριξε ότι η προσπάθεια ενός γονέα να βοηθήσει το παιδί του να ακολουθήσει τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της βιομηχανίας του θεάματος.

«Δεν ξέρω κανένα επάγγελμα όπου ένας πατέρας ή μια μητέρα δεν προσπαθεί να βοηθήσει τον γιο ή την κόρη του να μπει στη δουλειά τους και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί στοχοποίησαν αυτό, εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για γνωστά πρόσωπα», ανέφερε.

Ο Γουίλ Άρνετ συμφώνησε μαζί του, παραλληλίζοντας τις οικογένειες του Χόλιγουντ με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Όπως σχολίασε, κανείς δεν βλέπει ένα φορτηγό υδραυλικών με την επωνυμία μιας οικογένειας και των γιων της και κατηγορεί τα παιδιά για νεποτισμό.

Ο Τζέισον Μπέιτμαν πρόσθεσε ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη βιομηχανία του θεάματος, με τον Ντάγκλας να απαντά: «Αλλά το παρουσιάζουν σαν να είμαστε οι μόνοι, καταλαβαίνετε;».

«Πρέπει να δημιουργήσεις τη δική σου ταυτότητα»

Παράλληλα, ο πρωταγωνιστής του «Wall Street» μίλησε για όσα χρειάζονται οι νεότεροι ηθοποιοί προκειμένου να αντέξουν σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο.

Όταν ρωτήθηκε ποια συμβουλή θα έδινε στις επόμενες γενιές, στάθηκε στην ικανότητα ενός ηθοποιού να αναγνωρίζει ένα καλό σενάριο και να μη θεωρεί ότι η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.

«Το πρόβλημα που έχουμε όλοι είναι ότι δεν παίζουμε κάποιο μουσικό όργανο, δεν ζωγραφίζουμε, δεν γράφουμε. Απλώς στεκόμαστε εκεί. Αλλά ένα καλό υλικό, φίλε μου, ένα καλό υλικό βοηθάει πολύ τα πράγματα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στην απόρριψη, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής ενός ηθοποιού.

«Αυτή η δουλειά δεν είναι για σένα αν η απόρριψη πρόκειται να σε λυγίσει. Η απόρριψη είναι το καύσιμο. Σε κάνει πιο σκληρό και πιο δυνατό και πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσεις τη δική σου ταυτότητα, στην οποία να έχεις εμπιστοσύνη, αντί να προσπαθείς να γίνεις η εικόνα ενός συγγενή».

Η βαριά κληρονομιά του Κερκ Ντάγκλας

Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρθηκε εκτενώς και στον πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 103 ετών.

Μιλώντας για τα στοιχεία του χαρακτήρα που κληρονόμησε από εκείνον, είπε ότι ο Κερκ Ντάγκλας «είχε απίστευτη αντοχή, επιμονή, ήταν πολύ σκληρός και μπορούσε πραγματικά να αντέξει».

Η σχέση με τον διάσημο πατέρα του αποτελεί βασικό άξονα και της αυτοβιογραφίας του. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μεγάλο μέρος της ζωής του καθορίστηκε από την προσπάθειά του να βρει τη δική του θέση έχοντας πίσω του μια τόσο ισχυρή κινηματογραφική κληρονομιά.

«Μεγάλο μέρος της ιστορίας μου αφορά την προσπάθειά μου να βρω τον δρόμο μου στον κόσμο, κουβαλώντας το βάρος της κληρονομιάς του θρυλικού πατέρα μου. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά; Άλλωστε, είμαι ο γιος του Σπάρτακου», γράφει.

Ο Ντάγκλας αναφέρεται επίσης στα δύσκολα παιδικά χρόνια του πατέρα του και ειδικότερα στη σχέση του Κερκ με τον δικό του πατέρα.

«Η έλλειψη προσοχής που δεχόταν ο πατέρας μου από τον δικό του πατέρα πιθανότατα έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιθυμία του να γίνει κάποιος και να αποδείξει την αξία του στον πατέρα του», σημειώνει.

Τα απομνημονεύματα του Μάικλ Ντάγκλας με τίτλο «One Helluva Ride» κυκλοφορούν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τη διαδρομή του στη σκιά ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλασικού Χόλιγουντ και την προσπάθειά του να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.