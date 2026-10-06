Η Τρίτη 6 Οκτωβρίου φέρνει ξανά στο προσκήνιο για τα ζώδια σήμερα, έρωτα, χρήματα, επαγγελματικά και σχέσεις, καθώς η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη για εξέλιξη. Παράλληλα, ο Ερμής συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη, δίνοντας χώρο σε παλιές συζητήσεις, αισθηματικές υποθέσεις και οικονομικές ή επαγγελματικές εκκρεμότητες.

Για αρκετά ζώδια, η ημέρα συνδέεται με μια δεύτερη ματιά σε επιλογές που είχαν μείνει στην άκρη. Μια συμφωνία μπορεί να προχωρήσει, μια σχέση να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον ή μια συζήτηση που είχε διακοπεί να συνεχιστεί από διαφορετική βάση. Αργότερα, οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα στρέφουν την προσοχή σε προσωπικά και συναισθηματικά ζητήματα, πριν η Σελήνη περάσει στην Παρθένο και αλλάξει τον ρυθμό της ημέρας.

Κριός

Μια ευκαιρία που αφορά είτε τους προσωπικούς σου στόχους είτε κάποιον άνθρωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία σήμερα, αγαπητέ Κριέ. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και σε κάνει πιο πρόθυμο να διεκδικήσεις όσα θέλεις, ενώ παράλληλα μπορείς να λειτουργήσεις υποστηρικτικά απέναντι σε έναν φίλο ή σε κάποιο νεότερο πρόσωπο που χρειάζεται ενθάρρυνση.

Στον έρωτα, στα οικονομικά και στα επαγγελματικά, συζητήσεις που είχαν αναβληθεί επιστρέφουν στο προσκήνιο. Ο Ερμής συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ξεκαθαρίσεις μια υπόθεση που παρέμενε μετέωρη. Μια συμφωνία μπορεί να φτάσει στο τελικό της στάδιο, αρκεί να αντιμετωπίσεις όσα έχουν μείνει ανοιχτά.

Προς το βράδυ, οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα σε καλούν να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις με συναδέλφους και συνεργάτες. Η είσοδος της Σελήνης στην Παρθένο σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου.

Ταύρος

Το σπίτι και οι άνθρωποι που θεωρείς οικογένεια έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, αγαπητέ Ταύρε. Η Σελήνη και ο Δίας συναντώνται στον Λέοντα και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για να βελτιώσεις τον χώρο σου, να περάσεις χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα και να αφήσεις πίσω σου συναισθήματα που σε έχουν κουράσει.

Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει ότι μια σχέση έχει ακόμη περιθώριο να εξελιχθεί. Η συνάντηση του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη ευνοεί τις κουβέντες για τη δέσμευση, ενώ παράλληλα μπορεί να δώσει νέα πνοή σε έναν δεσμό που είχε αρχίσει να γίνεται προβλέψιμος.

Το βράδυ, οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα σε κάνουν να αναζητάς περισσότερο προσωπικό χώρο. Όταν η Σελήνη περάσει στην Παρθένο, θα θελήσεις να απομακρυνθείς για λίγο από τις υποχρεώσεις και να αφιερώσεις χρόνο σε ό,τι σε ξεκουράζει πραγματικά.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αγαπητέ Δίδυμε, και μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να βρει πολύ περισσότερους αποδέκτες από όσους περιμένεις. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και ενισχύει την ικανότητά σου να μεταφέρεις ιδέες, απόψεις και συναισθήματα με τρόπο που γίνεται κατανοητός.

Ο Ερμής με την ανάδρομη Αφροδίτη σε ωθούν να μιλήσεις χωρίς να κρύβεσαι πίσω από τύπους και προσχήματα. Θέματα που αφορούν τις ανθρώπινες αδυναμίες μπορεί να συζητηθούν ανοιχτά, ενώ η ειλικρίνειά σου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από ανθρώπους που έχουν κουραστεί από επιφανειακές συζητήσεις.

Μην παραμελήσεις, όμως, τη φροντίδα του εαυτού σου. Οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας το βράδυ μπορεί να φέρουν στη ζωή σου μια γνωριμία με μεγαλύτερη σημασία απ’ όση φαίνεται αρχικά. Αργότερα, η Σελήνη στην Παρθένο σε ωθεί να βάλεις σε τάξη τον προσωπικό σου χώρο.

Καρκίνος

Το πόσο πιστεύεις στις δυνατότητές σου θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ημέρας, αγαπητέ Καρκίνε. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι θέλεις να δημιουργήσεις, αλλά και τι χρειάζεται να αλλάξεις για να το πετύχεις.

Η δημιουργική πλευρά σου μπορεί να λειτουργήσει ως διέξοδος. Αν έχεις αφήσει στη μέση ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα ή μια ιδέα που σε εκφράζει, ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη σε ενθαρρύνουν να επιστρέψεις σε αυτήν και να τη δουλέψεις ξανά.

Στα επαγγελματικά, μια κίνηση που προετοιμάζεις μπορεί να έχει μεγαλύτερες προοπτικές από όσες της έδινες αρχικά. Οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα ενισχύουν την ανάγκη να αξιοποιήσεις όσα έχεις μάθει μέχρι σήμερα. Αν έχεις να παρουσιάσεις μια πρόταση, φρόντισε να έχεις προετοιμάσει καλά κάθε λεπτομέρεια.

Λέων

Η σημερινή ημέρα σε βρίσκει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και διάθεση να διεκδικήσεις όσα θέλεις, αγαπητέ Λέοντα. Η Σελήνη περνά από το ζώδιό σου και συναντά τον Δία, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την αισιοδοξία και την πίστη ότι μπορείς να ανοίξεις έναν νέο δρόμο.

Παράλληλα, ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνουν μια πιο συναισθηματική διάθεση. Μνήμες από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν και να σε κάνουν να σκεφτείς ξανά ανθρώπους και στιγμές που έχουν ιδιαίτερη θέση στη ζωή σου. Μια συζήτηση μπορεί να ανανεώσει έναν δεσμό ή να σου θυμίσει γιατί εξακολουθεί να έχει σημασία.

Το βράδυ, η Σελήνη περνά στην Παρθένο και ο ρυθμός σου αλλάζει. Οι όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τι χρειάζεσαι συναισθηματικά. Μην αγνοήσεις την ανάγκη σου για τρυφερότητα και ουσιαστική επαφή.

Παρθένος

Η σημερινή ημέρα σε καλεί να αφήσεις για λίγο τον εξωτερικό θόρυβο και να ακούσεις περισσότερο τις δικές σου σκέψεις, αγαπητέ Παρθένε. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ενδοσκόπηση, καταγραφή σκέψεων και αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να κάνει ξανά την εμφάνισή του. Ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ενεργοποιούν τον τομέα της επικοινωνίας και μπορεί να ανοίξουν ξανά έναν διάλογο που είχε σταματήσει. Αν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον για μια παλιά σχέση, ίσως εξετάσεις αν αξίζει να της δώσεις μια νέα ευκαιρία.

Πριν η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σου, οι όψεις της με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα φέρνουν ένα μήνυμα προσωπικής ανανέωσης. Η συνέχεια της ημέρας σε βρίσκει πιο αποφασισμένο να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σε εκφράζει πλέον.

Ζυγός

Η κοινωνική και επαγγελματική σου εικόνα μπορεί να ενισχυθεί σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και σου δίνει μεγαλύτερη άνεση στις επαφές, στις γνωριμίες και στην παρουσίαση της δουλειάς σου. Είναι ημέρα κατάλληλη για να ανοίξεις νέες επαγγελματικές πόρτες.

Στον έρωτα και στα οικονομικά, όμως, το παρελθόν μπορεί να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Η συνάντηση του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη επαναφέρει ζητήματα που δεν είχαν λυθεί οριστικά και σου δίνει την ευκαιρία να δεις μια κατάσταση από διαφορετική πλευρά.

Ακόμη και κάτι πρακτικό μπορεί να σε απασχολήσει, όπως η επισκευή ή η ανανέωση ενός προσωπικού αντικειμένου. Το βράδυ, οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα ευνοούν μια έξοδο με αγαπημένο πρόσωπο. Αργότερα, με τη Σελήνη στην Παρθένο, θα προτιμήσεις την ησυχία.

Σκορπιός

Η επιθυμία σου να ανέβεις ένα επίπεδο επαγγελματικά ή κοινωνικά μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο τολμηρές αποφάσεις, αγαπητέ Σκορπιέ. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και ενισχύει τη διάθεση για διεκδίκηση. Αν μέχρι τώρα επέλεγες την ασφαλή διαδρομή, ίσως αισθανθείς ότι ήρθε η στιγμή να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

Ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη στρέφουν παράλληλα την προσοχή στην εικόνα σου. Αν σκέφτεσαι αλλαγές στην εμφάνιση, μην παρασυρθείς από παρορμητικές επιλογές. Μπορείς να επιστρέψεις σε ένα στιλ που έχει αποδειχθεί ότι σου ταιριάζει, αντί να κάνεις μια ακριβή ή δύσκολα αναστρέψιμη αλλαγή.

Στα επαγγελματικά, κράτησε σταθερό ρυθμό και συνέχισε όσα έχεις ξεκινήσει. Οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα ενισχύουν την ανάγκη για επιμονή. Όταν η Σελήνη περάσει στην Παρθένο, μια συνάντηση με φίλους θα σε βοηθήσει να αποφορτιστείς.

Τοξότης

Οι στόχοι σου μπορούν να πάρουν σημαντική ώθηση σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, καθώς η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και ενισχύει την πίστη σου στις δυνατότητές σου. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια ή να αναζητήσεις ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν στην επόμενη κίνησή σου.

Οι πιο χρήσιμες ιδέες μπορεί να έρθουν μακριά από την πολυκοσμία. Ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ευνοούν την απομόνωση, τη σκέψη και την προσωπική φροντίδα. Ένας ήσυχος χρόνος μόνος σου μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε σειρά σκέψεις που μέχρι τώρα ήταν διάσπαρτες.

Το βράδυ, οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα ενισχύουν την ανάγκη σου να εξερευνήσεις νέες κατευθύνσεις. Ωστόσο, μόλις η Σελήνη περάσει στην Παρθένο, θα χρειαστεί να περιορίσεις τους περισπασμούς και να κινηθείς με συγκεκριμένο σχέδιο.

Αιγόκερως

Μια συνεργασία μπορεί να αποκτήσει σήμερα πιο συγκεκριμένη μορφή, αγαπητέ Αιγόκερε. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και επαγγελματικές συμμαχίες. Μια υπόθεση που είχε καθυστερήσει μπορεί να φτάσει πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Χρήσιμες πληροφορίες θα προκύψουν μέσα από τις επαφές σου, καθώς ο Ερμής συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη. Μίλησε με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον χώρο στον οποίο κινείσαι και μην αμελήσεις φίλους με τους οποίους έχεις χάσει επαφή το τελευταίο διάστημα.

Το βράδυ αξίζει να εξετάσεις προσεκτικά τα οικονομικά του σπιτιού. Οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα μπορεί να αποκαλύψουν περιθώρια που δεν είχες υπολογίσει. Η είσοδος της Σελήνης στην Παρθένο σε βοηθά να δεις πιο πρακτικά τις επόμενες κινήσεις σου.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και φέρνει περισσότερη χαρά μέσα από την επαφή με ανθρώπους που έχουν πραγματική θέση στη ζωή σου. Άφησε χώρο στα συναισθήματά σου και μην προσπαθείς να ελέγξεις κάθε αντίδρασή σου.

Ο Ερμής και η Αφροδίτη σε βοηθούν να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα. Αυτό ισχύει τόσο για τα αισθηματικά όσο και για τους στόχους σου, τις σπουδές ή μια προσπάθεια που θέλεις να οδηγήσεις στην επιτυχία. Αν σου λείπει πρόγραμμα, τώρα είναι η στιγμή να το δημιουργήσεις.

Το βράδυ, τα λόγια μπορούν να λειτουργήσουν πιο δυνατά από όσο περιμένεις. Μια ειλικρινής επιβεβαίωση ή μια κουβέντα αγάπης μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση τη δική σου και ενός αγαπημένου προσώπου. Με τη Σελήνη στην Παρθένο, βάλε σταδιακά νέες συνήθειες στην καθημερινότητά σου.

Ιχθύες

Η ημέρα μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις ένα βήμα πιο κοντά σε έναν στόχο που έχεις θέσει, αγαπητέ Ιχθύ. Η Σελήνη στον Λέοντα συναντά τον Δία και δίνει μεγαλύτερη δυναμική στις προσπάθειές σου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποφύγεις τους περισπασμούς και θα μείνεις οργανωμένος.

Μια απλή λίστα με τις υποχρεώσεις σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Παράλληλα, ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ενεργοποιούν τον τομέα της πνευματικής ανάπτυξης και σε βοηθούν να αναζητήσεις απαντήσεις που συνδέονται με την προσωπική σου εξέλιξη.

Το βράδυ, οι όψεις της Σελήνης με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα ευνοούν την επαφή με τη φύση και ό,τι σε βοηθά να αποφορτίζεσαι. Όταν η Σελήνη περάσει στην Παρθένο, θα αισθανθείς μεγαλύτερη εσωτερική ισορροπία και θα στραφείς περισσότερο προς τον έρωτα και την προσωπική σου ζωή.