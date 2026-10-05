Ένα προσωπικό δώρο της Μέγκαν Μαρκλ προς την πριγκίπισσα Ευγενία και τον Τζακ Μπρούκσμπανκ εμφανίστηκε στο eBay με τιμή £19.999,99, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς ένα αντίτυπο του The Bench, με χειρόγραφη αφιέρωση που φέρεται να είχε γράψει η Δούκισσα του Σάσεξ, κατέληξε προς πώληση.

Η αγγελία αφορούσε την πρώτη έκδοση του παιδικού βιβλίου της Μέγκαν Μαρκλ, που κυκλοφόρησε το 2021. Στο εσωτερικό του υπήρχε μήνυμα προς την «Eug & Jack», με αναφορά στη σχέση πατέρα και γιου και στο ποίημα που είχε γράψει η Μέγκαν στο Frogmore. Η αφιέρωση ήταν χρονολογημένη το 2021, τη χρονιά που η Ευγενία και ο Τζακ απέκτησαν τον γιο τους, Αγκούστ.

Το γεγονός απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή η τιμή του συγκεκριμένου αντιτύπου δεν είχε καμία σχέση με εκείνη ενός συνηθισμένου βιβλίου. Ο πωλητής, εξειδικευμένος έμπορος υπογεγραμμένων βιβλίων στο Λονδίνο, το παρουσίαζε ως σπάνιο συλλεκτικό αντικείμενο με βασιλική προέλευση. Η αγγελία αποσύρθηκε λίγο μετά την εμφάνισή της και δεν έχει γίνει γνωστό εάν το βιβλίο πουλήθηκε.

Η αφιέρωση που έκανε την ιστορία ακόμη πιο περίεργη

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή. Η αφιέρωση φέρεται να είχε γραφτεί προσωπικά από τη Μέγκαν και να αναφερόταν στη γέννηση του γιου της Ευγενίας και του Τζακ.

Στο μήνυμα, η Μέγκαν φέρεται να έγραψε: «Dear Eug & Jack», πριν αναφερθεί στον ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα σε πατέρα και γιο και στο ποίημα που είχε γράψει στο Frogmore. Η αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Frogmore Cottage είχε αποτελέσει κατοικία του Χάρι και της Μέγκαν και στη συνέχεια φιλοξένησε την Ευγενία και τον Τζακ.

Η παρουσία ενός τόσο προσωπικού μηνύματος ήταν αρκετή για να αρχίσουν οι εικασίες. Το βασικό ερώτημα ήταν απλό: πώς ένα βιβλίο που φέρεται να είχε δοθεί προσωπικά στην Ευγενία κατέληξε στα χέρια ενός εμπόρου συλλεκτικών βιβλίων;

Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η πριγκίπισσα Ευγενία ή ο Τζακ Μπρούκσμπανκ έβαλαν οι ίδιοι το βιβλίο προς πώληση. Ούτε έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητα της υπογραφής και της αφιέρωσης. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτά περισσότερα από ένα ενδεχόμενα για την προέλευση του αντιτύπου.

Η Ευγενία φέρεται να επικοινώνησε με τη Μέγκαν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα ακόμη δημοσίευμα έδωσε νέα διάσταση στην ιστορία. Σύμφωνα με πληροφορία που μετέφερε ο Rob Shuter στη στήλη του Naughty But Nice, η Ευγενία φέρεται να τηλεφώνησε προσωπικά στη Μέγκαν όταν πληροφορήθηκε ότι το βιβλίο είχε εμφανιστεί στο eBay.

Η πηγή που επικαλείται ο Shuter υποστηρίζει ότι η Ευγενία ήταν «τρομοκρατημένη» από την εξέλιξη και θέλησε να καταστήσει σαφές στη Μέγκαν ότι δεν θα πουλούσε εν γνώσει της ένα προσωπικό δώρο που της είχε κάνει. Η ίδια εκδοχή αναπαράχθηκε σήμερα και από άλλα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, δημόσια επιβεβαίωση από την Ευγενία, τη Μέγκαν ή τα Ανάκτορα για το τηλεφώνημα. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο το βιβλίο έφτασε στον έμπορο.

Υπάρχει πάντως ένα στοιχείο που έχει τροφοδοτήσει μια πιο πρακτική εκδοχή της ιστορίας. Η Ευγενία και ο Τζακ έζησαν στο Frogmore Cottage, το ίδιο σπίτι που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως ο Χάρι και η Μέγκαν, πριν μετακομίσουν στην Πορτογαλία. Ένα προσωπικό αντικείμενο θα μπορούσε θεωρητικά να έχει μείνει πίσω κατά τη διάρκεια μετακομίσεων ή εκκαθαρίσεων του σπιτιού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ζευγάρι το έβγαλε ποτέ προς πώληση. Πρόκειται όμως για πιθανό σενάριο και όχι για επιβεβαιωμένη εξήγηση.

Η υπόθεση αφήνει έτσι ένα παράξενο ερωτηματικό γύρω από ένα αντικείμενο που, εάν πράγματι αποτελεί αυθεντικό προσωπικό δώρο της Μέγκαν προς την Ευγενία, έχει πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική αξία από εκείνη που μπορεί να αποτυπωθεί στην τιμή μιας αγγελίας στο eBay.