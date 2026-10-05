Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έχουν προγραμματισμένη νέα συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο βασιλικός σχολιαστής Ρομπ Σούτερ. Η φερόμενη συνάντηση έρχεται λίγους μήνες μετά την επίσκεψη της οικογένειας στο Highgrove.

Ο Σούτερ υποστηρίζει, επικαλούμενος πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας, ότι έχει ήδη κρατηθεί χρόνος στο πρόγραμμα του Καρόλου και της Καμίλα για να υποδεχθούν τον Χάρι και τη Μέγκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η ημερομηνία ούτε το σημείο όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

«Αν ο Χάρι και η Μέγκαν βρίσκονται στο ημερολόγιο του Καρόλου, είναι επειδή εκείνος τους θέλει εκεί»

Οι πληροφορίες για τη νέα επαφή συνοδεύονται από την εκτίμηση ότι η σχέση του Καρόλου με τον μικρότερο γιο του βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση από εκείνη των προηγούμενων ετών.

Μιλώντας στο Substack Naughty But Nice, ο Ρομπ Σούτερ μεταφέρει τα λόγια πηγής που γνωρίζει τις σχετικές εξελίξεις:

«Αυτό δεν είναι ένα απλό “ας βρεθούμε κάποια στιγμή.

«Κανείς δεν εμφανίζεται απλώς στην πόρτα του βασιλιά. Αν ο Χάρι και η Μέγκαν βρίσκονται στο ημερολόγιο του Καρόλου, είναι επειδή εκείνος τους θέλει εκεί. Αυτό είναι σκόπιμο».

Άλλη πηγή που επικαλείται ο σχολιαστής υποστηρίζει ότι υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές να διατηρηθεί η επικοινωνία και να υπάρξει συνέχεια στις επαφές.

«Το σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει άλλη μία συνάντηση. Ο Κάρολος κάνει ξανά χώρο για τον γιο του και ο Χάρι γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι αυτό», ανέφερε η πηγή.

Η οικογενειακή συνάντηση στο Highgrove

Η προηγούμενη συνάντηση των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο. Τότε, ο Χάρι και η Μέγκαν ταξίδεψαν μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, προκειμένου να συναντήσουν τον Κάρολο και την Καμίλα.

Το Παλάτι είχε επιβεβαιώσει τότε την επίσκεψη, ανακοινώνοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα φιλοξένησαν την οικογένεια στο Highgrove House.

Η νέα φερόμενη συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η επόμενη προσωπική επαφή του ζευγαριού με τον Κάρολο και την Καμίλα μέσα στην ίδια χρονιά.