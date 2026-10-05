Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να εξεταστεί αν ήταν σύννομα τα εντάλματα που επέτρεψαν στις αρχές να ερευνήσουν τις κατοικίες του στο Σάντρινγκχαμ και το Royal Lodge, λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του για πιθανή παράβαση καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό.

Η νομική κίνηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση. Τα συγκεκριμένα εντάλματα είχαν εκδοθεί από δικαστή του Old Bailey και έδωσαν στις αρχές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνες σε δύο ακίνητα που συνδέονται με τον ίδιο.

Το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί σε ιδιωτική ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο την Πέμπτη το απόγευμα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Δικαιοσύνης, στη διαδικασία θα εξεταστεί παράλληλα αίτημα της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση σχετικά με τον περιορισμό της πρόσβασης στα δικαστικά έγγραφα.

Η έρευνα στις δύο κατοικίες και η σύλληψη στο Νόρφολκ

Η υπόθεση ξεκίνησε με τη σύλληψη του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ τον Φεβρουάριο στο Marsh Farm, στο Νόρφολκ. Η ημερομηνία δεν ήταν τυχαία ως προς τη δημοσιότητα της υπόθεσης, καθώς συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Aylsham, όπου παρέμεινε περίπου 12 ώρες και ανακρίθηκε σχετικά με την έρευνα για πιθανή παράβαση καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό.

Αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολυήμερες έρευνες τόσο στο Marsh Farm όσο και στο Royal Lodge στο Γουίνδσορ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών απομακρύνθηκαν έγγραφα και άλλα αντικείμενα που θεωρήθηκαν σχετικά με την υπόθεση.

Ακριβώς αυτή τη διαδικασία επιχειρεί τώρα να εξετάσει η νομική ομάδα του πρώην πρίγκιπα, ζητώντας να κριθεί εάν τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ήταν νόμιμα.

Τι εξετάζεται στην υπόθεση Έπσταϊν

Η σύλληψη του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ πραγματοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Το υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει αναφορές στην περίοδο κατά την οποία ο πρώην δούκας ήταν εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας, από το 2001 έως το 2011.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν είχε μεταφέρει στον Έπσταϊν ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονταν με ταξίδια του σε Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και Κίνα.

Παράλληλα, διερευνάται εάν του είχε αποστείλει εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επενδυτικές δυνατότητες στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ παραμένει υπό έρευνα για πιθανή παράβαση καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό. Τον Μάιο, η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν και καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ ζήτησε από όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να απευθυνθεί στις αρχές.

Η έρευνα έχει συνδεθεί επίσης με την πρόσβαση των βρετανικών αρχών στο υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει παραδώσει τις πλήρεις, μη λογοκριμένες εκδοχές των εγγράφων.

Ένα επίσημο αίτημα για την παράδοση του υλικού ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο μέχρι να απαντηθεί, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα ότι οι αμερικανικές αρχές θα το αποδεχθούν.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ υποστηρίζουν ότι ο ίδιος αισθάνεται πως «ζει σε μια κατάσταση αναμονής», καθώς η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τι είχε πει ο βασιλιάς Κάρολος

Η σύλληψη του Άντριου θεωρείται η πιο υψηλού επιπέδου σύλληψη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη εποχή.

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, η επιλογή να γίνει η σύλληψη στο σπίτι του και την ημέρα των γενεθλίων του προκάλεσε την αίσθηση ότι η διαδικασία είχε ιδιαίτερα ταπεινωτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για θέση που αποδίδεται σε φίλους του αδελφού του βασιλιά Καρόλου και όχι σε επίσημη τοποθέτηση των αρχών.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε διευκρινίσει ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν είχε ενημερωθεί πριν από τη σύλληψη.

Μετά τις εξελίξεις, ο μονάρχης είχε δηλώσει ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», εκφράζοντας παράλληλα τη «βαθύτατη ανησυχία» του για τις καταγγελίες.

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία, μέσω της οποίας το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές», είχε αναφέρει.