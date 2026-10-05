Ο Χρήστος Μάστορας δεν κατάφερε να πιστέψει αμέσως την είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας για την απώλεια, αποκάλυψε πώς αντέδρασε όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί, ενώ αναφέρθηκε στη φετινή απουσία του από το The Voice, στη φιλία τους που μετρούσε 11 χρόνια και στην τελευταία τους έξοδο στα Πετράλωνα.

Η συζήτηση έγινε με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε καθίσει στις καρέκλες των coaches του προγράμματος τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Ο Χρήστος Μάστορας περιέγραψε πρώτα τη δική του αντίδραση όταν έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, λέγοντας:

«Τη στιγμή που έμαθα για τον θάνατό του δεν το πίστεψα. Κάπως οργανικά, άρχισαν να τρέχουν δάκρυα χωρίς να καταλάβω τι συμβαίνει. Φαντάστηκα πράγματα. Όλη αυτή η δικαιολογημένη ιστορία, είναι πραγματικά δικαιολογημένη. Ο τρόπος που έφυγε δημιουργεί ερωτήματα. Όλη αυτή η ιστορία μας έχει αφήσει συναισθηματικά μετέωρους. Δε ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αισθανθώ τα συναισθήματα της απώλειας, το ότι μου λείπει σαν άνθρωπος, ότι δε θα είμαστε παρέα φέτος στο “Voice”».

«Μας συνέδεε μία φιλία 11 ετών»

Η απουσία του Μαζωνάκη από τη φετινή σεζόν του The Voice έχει για τον Μάστορα και μια προσωπική διάσταση, καθώς οι δύο καλλιτέχνες είχαν γνωριστεί πολύ πριν συνεργαστούν τηλεοπτικά.

«Μας συνέδεε μία φιλία 11 ετών. Τον γνώριζα από τις αρχές της δικής μου πορείας. Πάντα θα πήγαινα στα καμαρίνια να μιλήσουμε και να σχεδιάσουμε. Δεν είδα ποτέ τη γνωριμία μας ως κάτι από το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω κάτι, αλλά κυρίως να μάθω. Και μόνο η στάση του στα πράγματα, η αυθεντικότητά του στην τέχνη του ήταν ένα τρομερό μάθημα. Το να είμαι δίπλα του ήταν φοβερό μάθημα χωρίς να αισθάνομαι ότι γίνεται μάθημα».

Για τον ίδιο, η φετινή παρουσία στο The Voice έχει αλλάξει μετά την απώλεια του συναδέλφου του, καθώς ο Μαζωνάκης είχε αποτελέσει μέρος της ομάδας του προγράμματος για δύο συνεχόμενες σεζόν.

«Είναι ένας πολύ διαφορετικός κύκλος αυτός για το “Voice”. Υπάρχει ένα μούδιασμα αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο προσωπικό, έχει επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που όλη η Ελλάδα τον έχει νιώσει σαν δικό του, έχει φύγει από τη ζωή και τυχαίνει να χίσαμε παρέα τα τελευταία δύο χρόνια στο “Voice”».

Η τελευταία έξοδος στα Πετράλωνα

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε και στην τελευταία φορά που είχε συναντηθεί εκτός επαγγελματικού χώρου με τον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμούμενος μια έξοδό τους για φαγητό στα Πετράλωνα.

«Ακόμα και τώρα κανείς μας δεν το έχει πιστέψει. Μου είναι πολύ παράξενο να τα λέω αυτά σε μια κάμερα. Τελευταία φορά είχαμε βγει με τον Γιώργο στα Πετράλωνα και μου έλεγε “εγώ δεν βγαίνω για φαγητό με τραγουδιστές”, αλλά μου έκανε την τιμή εκείνο το βράδυ».

Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή «Ο πρώτος Καφές με τη Ζήνα», που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στη μνήμη του.