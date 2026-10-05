Η Πάολα ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον Γιώργο Λιανό να μιλά για τη σχέση των δύο καλλιτεχνών και να αναφέρεται στο ότι η τραγουδίστρια θα καθίσει στην κριτική επιτροπή του παιχνιδιού.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η Πάολα μπήκε αμέσως στο κλίμα του αφιερώματος, ενώ δεν έκρυψε τη δική του άποψη για το πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει θέση στην κριτική επιτροπή.

«Η Πάολα νομίζω ότι μπήκε κατευθείαν στο κλίμα. Είναι μια ξεχωριστή νότα. Νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ο άνθρωπος που θα έπρεπε να καθίσει στη συγκεκριμένη καρέκλα», είπε ο Γιώργος Λιανός.

Η αναφορά του στην Πάολα συνδέθηκε και με τη μακρά σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο παρουσιαστής μίλησε για την ιδιαίτερη χημεία που είχαν οι δύο τραγουδιστές και για όσα άκουσε σχετικά με τη συνεργασία τους.

«Ήταν πάρα πολύ κοντά και, όπως μας είπε και ο Φώτης, ο πρώην σύζυγός της και παντοτινός συνεργάτης, αν ήταν στο χέρι της Πάολα και του Γιώργου, θα δουλεύανε μόνο μαζί. Περνούσαν πάρα πολύ καλά και καταλάβαινε ο ένας τον άλλον», ανέφερε.

«Πήγαμε μουδιασμένοι» για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Λιανός περιέγραψε και το κλίμα που επικράτησε στα γυρίσματα του The Voice, όπου δημιουργήθηκε το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, η συμμετοχή όλων είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

«Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Σου ομολογώ ότι όλοι πήγαμε μουδιασμένοι για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Θεωρούσαμε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε. Εγώ δεν κατάφερα να δουλέψω με τον Γιώργο στο The Voice. Ήταν μια συνεύρεση, σε εισαγωγικά, η οποία ήταν πολύ όμορφη και είχε πολλά στοιχεία ανθρώπινα», είπε.

Αναφερόμενος στα βίντεο που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, αποκάλυψε ότι υπήρξαν στιγμές που δυσκολεύτηκαν να συνεχίσουν κανονικά τα γυρίσματα.

«Σου ομολογώ ότι πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα άντεξαν ούτε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ούτε εγώ. Δηλαδή χρειάστηκε να κόψουμε το κλίμα αρκετές φορές, γιατί ήταν πολύ ανθρώπινο και ήταν σαν να ήταν εκεί», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το αφιέρωμα στην κάμερα της «Super Κατερίνα», μεταφέροντας όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και σχολιάζοντας παράλληλα την παρουσία της Πάολα.