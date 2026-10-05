Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη νέα σεζόν του GNTM.

Ο γνωστός σχεδιαστής ανέφερε αρχικά: «Φυσικά και παρακολουθώ το GNTM, είναι η εκπομπή μου. Είναι πολλά πράγματα το GNTM, είναι τα μοντέλα. Η Μπέττυ είναι η καινούργια της εκπομπής, οπότε είναι λογικό να τραβάει τα βλέμματα. Είναι εκθαμβωτική παρουσία, έχει φοβερή ενέργεια, έχει πολύ χιούμορ. Περάσαμε φανταστικά στα γυρίσματα μαζί της».

Για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου ότι η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόδα του 1821, ο κριτής του GNTM σχολίασε: «Η Μπέττυ έχει φοβερό χιούμορ και λέει και την ηλικία της και τα πάντα».

Για τον Δημήτρη Παπανώτα που έκρινε τις στυλιστικές επιλογές του Λάκη Γαβαλά, o Άγγελος Μπράτης απάντησε: «Δεν έχει στιλ ο κύριος Παπανώτας. Πώς θα κρίνει το στιλ του κυρίου Γαβαλά; Δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει κάποιος στον κύριο Γαβαλά για στιλ. Είναι ο ίδιος στιλ».