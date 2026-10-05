Η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στο κέντρο που τραγουδάει ο Σταμάτης Γονίδης προκάλεσε την αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου.

«Είναι ένα ανεπίτρεπτο γεγονός. Αυτός ο νεοναζί, φασίστας, ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης μέσα από τα τερτίπια των νόμων κατάφερε να αποφυλακιστεί. Τον έπιασαν πολύ στα απαλά. Έτσι είναι το νομικό μας σύστημα, δεν φταίει αυτός. Φταίμε όλοι εμείς που έχουμε τέτοιους νόμους. Είμαστε αυστηροί όταν τους βολεύει και όταν δεν τους βολεύει, κάνουν τα στραβά μάτια. Πήγε στο μαγαζί του Σταμάτη Γονίδη. Μάλιστα ο τραγουδιστής τον αποκάλεσε φίλο του και ακούστηκαν πολλά χειροκροτήματα», σημείωσε αρχικά.

«Το θεωρώ ανεπίτρεπτο, όχι για τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι δεδομένος φασίστας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξυλοκοπεί στην τηλεόραση βουλευτίνες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου βρει στους δρόμους, αυτός και οι ομάδες του, χτυπάνε μετανάστες, χτυπάει συνδικαλιστές στο Πέραμα, φτύνει δημοσιογράφους, κλωτσάει δημοσιογράφους και γενικά σκοτώνουν τον Παύλο Φύσσα οι ομάδες του και πάει λέγοντας. Δεν θα κάτσω να επιχειρηματολογήσω γι’ αυτόν. Αυτός τη δουλειά του κάνει. Με μπράβο τον υποδέχτηκαν, με μπράβο πήγε στον Γονίδη. Εσύ βρε Γονίδη, εσύ. Θα μου πεις τι να κάνει; Να τον αποκαλείς φίλο και να χαίρεσαι που ‘ρθε; Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο τύπο να γλεντοκοπάει και ο Παύλος Φύσσας να βρίσκεται στο χώμα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Οι εξηγήσεις του Σταμάτη Γονίδη: «Με την πολιτική δεν έχω σχέσεις»

«Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλον τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν ότι είναι εδώ ο Ηλίας Κασιδιάρης και είπα “καλώς το παλικάρι, καλός πολίτης”, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε εμένα την αποφυλάκισή του. Ο κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια. Το κινητό μου εμένα είναι το παλιό, Με τα social media δεν τα πάω καλά. Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί. Στο μαγαζί τον είδα που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έντιμος, συνεπής αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέσεις και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση. Σε μένα ήταν πολύ κύριος σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι και αυτός πολιτικός, ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να με ακούσει. Έπρεπε λοιπόν να του πω ευχαριστώ που επέλεξε εμένα στα πλαίσια της ευγένειας», εξήγησε ο Σταμάτης Γονίδης μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

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