Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε το κοινό στη συναυλία της Σακίρα στη Μαδρίτη, όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η Ντούα Λίπα για να τραγουδήσει μαζί της μία από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες της Κολομβιανής σταρ.

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, η Σακίρα υποδέχθηκε τη Ντούα Λίπα και οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το «Antología», χαρίζοντας στους θεατές ένα ντουέτο που οι θαυμαστές τους περίμεναν εδώ και αρκετό καιρό.

Λίγο πριν από την εμφάνισή τους, η Σακίρα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την καλεσμένη της. «Τώρα πραγματικά χρειάζομαι κάποιον να με τσιμπήσει», είπε στα ισπανικά και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Ντούα Λίπα ως «θεά».

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια την ευχαρίστησε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή της να εμφανιστούν μαζί, με τη Ντούα Λίπα να απαντά επίσης στα ισπανικά: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ».

«Αν ήμουν θαυμάστριά σου πριν, τώρα είμαι κάτι σαν πρόεδρος σου»

Η Σακίρα συνέχισε να μιλά με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Ντούα Λίπα, αποκαλύπτοντας ότι εντυπωσιάστηκε από τη συμπεριφορά και την απλότητά της όταν τη γνώρισε από κοντά.

«Δεν έχεις ιδέα πόσο χαρούμενους μας κάνεις, όλους τους θαυμαστές σου κι εμένα μαζί. Είμαι θαυμάστριά σου», της είπε. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την ταπεινότητά της και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στην ίδια και στην ομάδα της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν θαυμάστριά σου πριν, τώρα είμαι κάτι σαν πρόεδρος σου».

Η κοινή τους εμφάνιση είχε ουσιαστικά αρχίσει να «χτίζεται» σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Μπογκοτά στο πλαίσιο της περιοδείας «Radical Optimism», η Ντούα Λίπα είχε τραγουδήσει στα ισπανικά το «Antología», στην πόλη όπου η Σακίρα είχε γράψει το συγκεκριμένο κομμάτι.

Τότε, η Σακίρα είχε εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν ιδιαίτερο για εκείνη να ακούει το τραγούδι της με τη φωνή της Ντούα Λίπα στην ίδια πόλη όπου το είχε δημιουργήσει χρόνια νωρίτερα.

Η εμφάνιση της Ντούα Λίπα πραγματοποιήθηκε στην όγδοη από τις συνολικά 12 συναυλίες της Σακίρα στη Μαδρίτη. Οι εμφανίσεις εντάσσονται στην παγκόσμια περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran» και αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 11 Οκτωβρίου.