Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε τη Μαρίνα Σταυράκη, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει την εγκυμοσύνη της Νάνσυς Κοιλού. Θυμίζουμε ότι ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Πατούλης, θα γίνει για τρίτη φορά πατέρας.

«Το διάβασα. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και μεγάλη χαρά για την οικογένεια. Εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο», σχολίασε η Μαρίνα Σταυράκη.

Η πρώτη δήλωση μετά την αποκάλυψη της δεύτερης εγκυμοσύνης της Νάνσυ Κοιλού

Το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος δήλωσε για τα ευχάριστα νέα: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ».