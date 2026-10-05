Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Alpha και δεν άφησε αναπάντητα όσα είχαν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα για εκείνη από τον Δημήτρη Παπανώτα και τον Περικλή Κονδυλάτο.

Αρχικά, θέλησε να διορθώσει τον Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με τον τίτλο που είχε κερδίσει σε διαγωνισμό ομορφιάς το 1991. Όπως ξεκαθάρισε, δεν είχε αναδειχθεί «Μις Ξάνθη», αλλά «Σταρ Θράκη». Με χιούμορ, μάλιστα, σχολίασε: «Μη μου μειώνετε τον τίτλο», θέλοντας να αποκαταστήσει τη σωστή ονομασία της διάκρισης που είχε λάβει τότε.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ρωτήθηκε και για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου, ο οποίος είχε αναφερθεί στο παρελθόν της στο μόντελινγκ λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έκανε μόντελιγκ το 1821». Η ίδια επέλεξε και πάλι να απαντήσει με χιούμορ, λέγοντας πως δεν της πηγαίνει μόνο η φουστανέλα, αλλά όλες οι στολές. Με αυτόν τον τρόπο, η Μπέττυ Μαγγίρα έδειξε ότι αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα σχόλια χωρίς διάθεση έντασης, επιλέγοντας να απαντήσει με χιουμοριστικό τρόπο

«Σταματίνα Τσιμτσιλή σε Δημήτρη Παπανώτα: Συζήτησέ το με τον ψυχολόγο σου»

Μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή προέτρεψε τον Δημήτρη Παπανώτα να αφήσει την κόντρα του με την Μπέττυ Μαγγίρα στο παρελθόν. Μάλιστα του είπε: «Μην ασχολείσαι αγάπη, σόρυ. Έχεις κολλήσει, last year! Θα σου κλείσω ένα ραντεβού να το συζητήσεις με τον ψυχολόγο σου. Δημήτρη μου, έχεις μείνει σε μια ιστορία, η οποία έχει τελειώσει. Καλό είναι να μηδενίζουμε το κοντέρ και να συνεχίζουμε».

«Θα είμαι κολλημένος για πάντα μέχρι να ακούσω τη συγγνώμη. Θα το συζητήσουν άλλοι με τον ψυχολόγο τους. Εγώ σέβομαι τους πάντες. Είναι δικαίωμά μου», απάντησε ενοχλημένος ο Δημήτρης Παπανώτας.