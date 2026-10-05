Μία διαφορετική μουσική στιγμή χάρισε ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, Κωνσταντίνος Κακοσαίος, όταν πήρε το μικρόφωνο στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο αδερφός του, Γιώργος Κακοσαίος.

Ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στο μαγαζί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και κάποια στιγμή ο Γιώργος Κακοσαίος κατέβηκε από τη σκηνή και του έδωσε το μικρόφωνο, δίνοντάς του την ευκαιρία να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό.

Εκείνος επέλεξε τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη φωνή του πατέρα του, ξεκινώντας με το «Φυσάει Πολύ». Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη», ενώ οι θαμώνες τού έριχναν λουλούδια.

Η χροιά της φωνής του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς σε αρκετά σημεία θύμισε έντονα τον Γιάννη Πλούταρχο, δείχνοντας ότι ο μικρότερος γιος της οικογένειας έχει κληρονομήσει τη μουσική κλίση του πατέρα του.

Τα σχετικά βίντεο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Κωνσταντίνο Κακοσαίο να εμφανίζεται άνετος με το μικρόφωνο και τον αδερφό του να βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η σύζυγός του, Μαρία Παπαδοπούλου, έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά. Η μουσική έχει ήδη κερδίσει δύο από αυτά επαγγελματικά, καθώς ο Γιώργος Κακοσαίος και η Κατερίνα Κακοσαίου έχουν ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού, ενώ και ο Κωνσταντίνος φαίνεται πως διαθέτει τη δική του ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική.