Ένα βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση της Νίκης Βρούτση και του Αναστάσιου Πολίτη κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας το ζευγάρι σε μία από τις πιο κεφάτες στιγμές της βραδιάς.

Η κόρη του Γιάννη Βρούτση και ο νευροχειρουργός σύζυγός της εμφανίζονται να χορεύουν στους ρυθμούς του τραγουδιού «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού, έχοντας γύρω τους φίλους και συγγενείς.

Το κέφι κορυφώθηκε όταν οι καλεσμένοι πλησίασαν τους νεόνυμφους, τους αγκάλιασαν και τους σήκωσαν στον αέρα, ενώ εκείνοι συνέχισαν να χορεύουν και να απολαμβάνουν τη στιγμή.

Η Νίκη Βρούτση εμφανίζεται στο βίντεο με το νυφικό της, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρα γυαλιά ηλίου, δίνοντας μια πιο χαλαρή νότα στην εμφάνισή της.

Η Νίκη Βρούτση και ο νευροχειρουργός, Αναστάσιος, Πολίτης παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου στο Καβούρι Αττικής.

Μετά το μυστήριο, ο Γιάννης Βρούτσης μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο μέσω Facebook και ευχήθηκε δημόσια στο ζευγάρι γράφοντας: «Νίκη και Τάσο, παιδιά μου να ζήσετε».