Η Ciara η οποία διανύει την πέμπτη της εγκυμοσύνη, έκλεψε τις εντυπώσεις στην πασαρέλα του οίκου Junya Watanabe, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η τραγουδίστρια και μητέρα της 9χρονης Σιένα, του 6χρονου Ουίν, της 2χρονης Αμόρα καθώς και του 12χρονου Φιούτσερ τράβηξε τα βλέμματα φορώντας ένα εφαρμοστό crop top και ασορτί κολάν σε βαθύ μωβ χρώμα, που έδειχνε την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Το σύνολο, με τις έντονες ροζ λεπτομέρειες, συνδυάστηκε με χακί καμπαρντίνα σε γραμμή κάπας, μαύρο καπέλο τζόκεϊ με μεταλλικά στοιχεία, ζώνη με τρουκς και κόκκινα μυτερά μποτάκια. Αργότερα, η σταρ πραγματοποίησε μία δεύτερη εμφάνιση στην πασαρέλα με το ίδιο σύνολο, αντικαθιστώντας την καμπαρντίνα και το καπέλο με ένα εντυπωσιακό headpiece από κρύσταλλα που έπεφταν σαν καταρράκτης κατά μήκος του σώματός της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ciara εξέφρασε τη συγκίνησή της: «Συγκράτησα τα δάκρυά μου καθώς βίωνα αυτή τη στιγμή. Πάντα ονειρευόμουν να περπατήσω στην πασαρέλα στο Παρίσι. Junya Watanabe το ότι με συμπεριέλαβες στο σόου σου ήταν ένα Μεγάλο Όνειρο που βγήκε αληθινό! Ειλικρινά φοβόμουν ότι όταν θα έλεγα πως είμαι έγκυος, θα μου έλεγες ότι δεν ταιριάζει πια στο όραμα σου, αλλά είπες «ΝΑΙ»!! Είμαι κάτι παραπάνω από ευγνώμων!».

Επίσης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο την ομάδα του Ιάπωνα σχεδιαστή όσο και όλους όσοι επιμελήθηκαν την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παρουσία της στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Στις 6 Σεπτεμβρίου, η Ciara και ο σύζυγός της Ράσελ Ουίλσον που παντρεύτηκαν το 2016, μοιράστηκαν τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα και βίντεο αποκαλύπτοντας τα ευχάριστα νέα, με τη λεζάντα: «Ακόμη ένα πρόσωπο για να αγαπήσουμε».