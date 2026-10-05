Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι έχει πέντε νταντάδες για να τη βοηθούν στη φροντίδα των τεσσάρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Η 45χρονη επιχειρηματίας εξήγησε ότι υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία νταντά διαθέσιμη όταν τα παιδιά βρίσκονται μαζί της, προκειμένου να τη βοηθά στις καθημερινές υποχρεώσεις, όπως σημειώνει η New York Post.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά: τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ. Παρά τη βοήθεια που έχει στη διάθεσή της, η Κιμ Καρντάσιαν τόνισε ότι επιμένει να αναλαμβάνει η ίδια ορισμένες βασικές στιγμές της καθημερινότητας των παιδιών της. Όπως ανέφερε, φροντίζει να τα πηγαίνει και να τα παίρνει από το σχολείο, ενώ κάθε βράδυ κάθονται όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι.

«Νομίζω ότι είμαι μια μέτρια αυστηρή μητέρα», είπε, προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα υπομονετική και τρυφερή με τα παιδιά της. «Ακόμα αφήνω κάποιο από τα παιδιά να κοιμηθεί στο κρεβάτι μου όταν το θέλει. Διαβάζω βιβλία με τα παιδιά κάθε βράδυ», ανέφερε.

Kim Kardashian reveals shocking number of nannies she has for her and Kanye West’s four kids https://t.co/BnUf4LtHQc https://t.co/cOvvzw9lK2 — New York Post (@nypost) October 4, 2026

Η συνεννόηση με τον Κάνιε Γουέστ για τα παιδιά

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν θέλησε να επεκταθεί στη σημερινή προσωπική της σχέση με τον Κάνιε Γουέστ, ωστόσο σημείωσε ότι οι δυο τους έχουν καλύτερη επικοινωνία όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά τους.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στη Νορθ, η οποία κάνει τα πρώτα της βήματα σε σόλο μουσική καριέρα, εξηγώντας ότι οι δύο γονείς προσπαθούν να βρίσκονται στην ίδια γραμμή. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο ο πατέρας της κι εγώ έχουμε καλύτερη επικοινωνία», είπε. «Φροντίζουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και να συμμετέχει σε πρότζεκτ που εγκρίνουμε και οι δύο», πρόσθεσε.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ ήταν παντρεμένοι από το 2014 έως το 2022, ενώ η σχέση τους ως γονείς έχει περάσει κατά καιρούς από εντάσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Στο παρελθόν, η Καρντάσιαν έχει δηλώσει ότι, παρά το γεγονός πως διαθέτει βοήθεια και προσωπικό, πολλές φορές αισθάνεται μόνη στην ανατροφή των παιδιών της.

«Νιώθω ότι μεγαλώνω ουσιαστικά μόνη μου τέσσερα παιδιά»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Κιμ Καρντάσιαν είχε παραδεχθεί ότι η καθημερινότητα μπορεί να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, όταν τα παιδιά κοιμούνται στο κρεβάτι της, κλαίνε ή ξυπνούν μέσα στη νύχτα.

Η ίδια είχε αναγνωρίσει ότι διαθέτει «πολύ καλό σύστημα υποστήριξης», ωστόσο υποστήριξε ότι υπάρχουν στιγμές που νιώθει πως μεγαλώνει ουσιαστικά μόνη της τέσσερα παιδιά. Όπως είχε πει, πολλές φορές αποφεύγει να μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες της μητρότητας, επειδή γνωρίζει ότι αρκετοί θα επικεντρωθούν στο γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει νταντάδες και επιπλέον βοήθεια.

Παράλληλα με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, η Κιμ Καρντάσιαν συνεχίζει να έχει έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει αναπτύξει την επιχειρηματική της αυτοκρατορία μέσα από τη Skims, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και περισσότερο στην υποκριτική. Το 2025 συμμετείχε στη σειρά «All’s Fair» του Ράιαν Μέρφι, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ασχολείται με τις νομικές της σπουδές, αν και έχει κάνει ένα διάλειμμα από την προετοιμασία της για τις εξετάσεις, προκειμένου να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της πρότζεκτ.

Όσο για τον Κάνιε Γουέστ, παντρεύτηκε την Μπιάνκα Σενσόρι τον Δεκέμβριο του 2022, λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Κιμ Καρντάσιαν.