Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και ξεκαθάρισε ότι ο έρωτας και τα ραντεβού δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε τις δηλώσεις του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Animals» στο Λος Άντζελες, εξηγώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του είναι αφιερωμένο στη δουλειά και στα παιδιά του. «Δουλεύω πολύ και βλέπω τα παιδιά μου», είπε, προσθέτοντας ότι έξω από αυτά «δεν υπάρχει πολύς χώρος».

Ο ίδιος τόνισε πως δεν κυνηγά νέες γνωριμίες και πως οι ερωτικές σχέσεις δεν αποτελούν «μεγάλη προτεραιότητα» στη ζωή του αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, ρωτήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να έχει έρθει κοντά με τη Σακίρα μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας ότι δεν ισχύουν οι φήμες για σχέση με τη Σακίρα. «Ακούω τέτοια πράγματα, ειλικρινά, πρώτη φορά από ανθρώπους σαν κι εσάς. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν ισχύει», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συχνά μαθαίνει φήμες που αφορούν την προσωπική του ζωή χωρίς να έχουν σχέση με την πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι «διάφορα πράγματα απλώς επινοούνται».

«Ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου»

Ο Μπεν Άφλεκ περιέγραψε τη σημερινή φάση της ζωής του ως μια περίοδο στην οποία αισθάνεται καλά και ισορροπημένος. «Είμαι καλά και είμαι χαρούμενος», είπε, εξηγώντας ότι γνωρίζει πλέον ξεκάθαρα τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον. «Δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα που να είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σου. Για μένα αυτά είναι τα παιδιά», ανέφερε.

Ο Μπεν Άφλεκ έχει τρία παιδιά, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ, από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Αργότερα, ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία είχε στο παρελθόν υπάρξει ξανά αρραβωνιασμένος. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια γάμου.

Ο ίδιος τόνισε ότι μετά τα παιδιά του, η μεγάλη του αγάπη είναι η δουλειά του, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός σε ό,τι μπορεί να φέρει το μέλλον χωρίς, όπως είπε, να προσπαθεί να κυνηγήσει κάτι. «Ποιος ξέρει τι περιπέτειες μπορεί να φέρει η ζωή; Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν προσπαθώ να κυνηγήσω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπεν Άφλεκ αυτή την περίοδο επικεντρώνεται και στην ταινία «Animals», την οποία σκηνοθέτησε και συνυπογράφει σεναριακά. Στο καστ συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Κέρι Ουάσινγκτον, ο Στίβεν Γιουν και η Γκίλιαν Άντερσον.