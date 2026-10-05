Η Ντέμι Μουρ επέστρεψε σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω και μίλησε για μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καριέρας της, όταν η αμοιβή της για την ταινία «Striptease» την έκανε την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό στον κόσμο.

Μιλώντας στα Inspiration Awards 2026 του Step Up στο Λος Άντζελες, η 63χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαφορά αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο Χόλιγουντ και εξήγησε ότι δεν αντιμετώπισε ποτέ τη διεκδίκηση ίσης αμοιβής ως «μάχη».

«Νομίζω ότι η γλώσσα είναι πολύ σημαντική. Και νομίζω ότι όταν βλέπουμε κάτι ως μάχη, η αντιπαράθεση γεννά αντιπαράθεση. Οπότε δεν νομίζω ότι το έβλεπα ως μάχη για κάτι», είπε. Και συνέχισε: «Ήταν απλώς το να κάνω την ερώτηση, γιατί όχι; Γιατί να μην πάρω κάτι αντίστοιχο με αυτό που αξίζω; Αν το έχω κερδίσει, δεν θα έπρεπε απλώς να μου δοθεί για να μου δοθεί».

Το 1996, η Ντέμι Μουρ φέρεται να έλαβε 12,5 εκατομμύρια δολάρια για το «Striptease», ποσό που την έκανε τότε την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό παγκοσμίως, όπως σημειώνει το People.

Demi Moore Says She Didn’t View ‘Striptease’ Salary as a ‘Fight’ Against Hollywood’s Gender Pay Gap: ‘I Earned It’ https://t.co/jb1gVpv1nt — People (@people) October 3, 2026

Γιατί ζήτησε 12,5 εκατ. δολάρια για την ταινία «Striptease»

Η Ντέμι Μουρ έχει παραδεχθεί ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη κριτική, τόσο για το ύψος της αμοιβής της όσο και για τον ρόλο της στην ταινία, όπου υποδυόταν μια στρίπερ.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της στο podcast «The Interview» των «New York Times», είχε αναρωτηθεί γιατί η στιγμή που έφτασε σε ένα επίπεδο αμοιβής αντίστοιχο με εκείνο κορυφαίων ανδρών σταρ μετατράπηκε σε αφορμή για να δεχθεί επίθεση. «Το ενδιαφέρον είναι ότι, όταν έγινα η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός, αντί να το αναγνωρίσουν, επέλεξαν να με μειώσουν», είχε πει.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πως η αντίδραση αφορούσε αποκλειστικά εκείνη προσωπικά, αλλά πιστεύει πως όποια γυναίκα βρισκόταν πρώτη σε αυτή τη θέση πιθανότατα θα δεχόταν έντονη κριτική. Παράλληλα, σημείωσε ότι το γεγονός πως η ταινία αφορούσε τον κόσμο του στριπτίζ και το γυναικείο σώμα έκανε τις αντιδράσεις ακόμη πιο σκληρές.

Στη νέα της τοποθέτηση, η Ντέμι Μουρ επέμεινε ότι εκείνη την εποχή δεν επιδίωκε να προκαλέσει σύγκρουση με το Χόλιγουντ. Για την ίδια, το βασικό ήταν να θέσει το ερώτημα που θεωρούσε σωστό και να διεκδικήσει αυτό που πίστευε ότι αντιστοιχούσε στην αξία της δουλειάς της. «Μερικές φορές, αν κάνουμε τη σωστή ερώτηση, θα πάρουμε την απάντηση. Αν όμως δεν κάνουμε την ερώτηση, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για μένα, λοιπόν, ήταν περισσότερο μια στάση παρά μια μάχη», κατέληξε.