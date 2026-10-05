Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θέλησε να ευχηθεί στον γιο της για τα 20ά γενέθλιά του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη, την περηφάνια και τη συγκίνησή της.

Μέσα από τα λόγια της, στάθηκε στη χαρά που έχει φέρει στη ζωή της ο Ρόναν, τονίζοντας πως, όσο κι αν μεγαλώσει, για εκείνη θα παραμένει πάντα το παιδί της.

Συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγραψε: «Χρόνια πολλά για τα 20ά γενέθλιά σου, Ρόναν. Θα είσαι πάντα το αγόρι μου, όσο κι αν μεγαλώσεις. Είμαι τόσο περήφανη για σένα και τόσο ευγνώμων για τη χαρά που φέρνεις στη ζωή μου. Να περάσεις την καλύτερη μέρα. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά!»

Ο Ρόναν Άντονι Βίλενσι είναι το μοναδικό παιδί της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Τον απέκτησε με τον δεύτερο σύζυγό της, τον επιχειρηματία και σχεδιαστή, Έρικ Βίλενσι, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2006. Ο Ρόναν γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ενώ το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2009.