Η ιδιαίτερη σχολαστικότητα της Ναόμι Κάμπελ σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την επαφή με επιφάνειες που χρησιμοποιούνται από πολύ κόσμο έκανε ξανά την εμφάνισή της, αυτή τη φορά στους δρόμους του Παρισιού.

Το διάσημο μοντέλο, που στο παρελθόν έχει απασχολήσει με τις αυστηρές συνήθειες υγιεινής που ακολουθεί στα ταξίδια της, βρέθηκε να παίρνει έκτακτα μέτρα πριν χρησιμοποιήσει ένα δημόσιο ποδήλατο.

Η Κάμπελ βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όμως οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν στην πόλη δυσκόλεψαν σημαντικά τις μετακινήσεις της. Έτσι, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις συνηθισμένες επιλογές μεταφοράς και να στραφεί σε ένα από τα κοινόχρηστα ποδήλατα.

O Dr. Bactéria orgulhoso! Naomi Campbell compartilhou um momento inusitado em Paris, neste sábado (3). A modelo fez questão de limpar bem uma bicicleta elétrica antes de sair para um passeio. 📹: @NaomiCampbell https://t.co/loOnSEnGd7 — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 3, 2026

«Έχω κολλήσει στο Παρίσι, έχω κολλήσει, είμαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε διαδηλώσεις, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω το ποδήλατο», είπε η Ναόμι Κάμπελ. «Αλλά μου είναι αδύνατο να πάρω το ποδήλατο χωρίς τα γάντια μου» πρόσθεσε.

Στο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή, το μοντέλο εμφανίζεται να περνά σχολαστικά με αντισηπτικά μαντιλάκια σχεδόν κάθε επιφάνεια του ποδηλάτου με την οποία επρόκειτο να έρθει σε επαφή. Παράλληλα, διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια τα γάντια στα χέρια της, χωρίς να τα αφαιρέσει ούτε για λίγο.

Η διαδικασία καθαρισμού ολοκληρώθηκε, ωστόσο αυτό δεν σήμαινε ότι είχαν τελειώσει και οι δυσκολίες για τη Ναόμι Κάμπελ. Αφού αντιμετώπισε το ζήτημα των μικροβίων με τον δικό της τρόπο, συνειδητοποίησε ότι είχε μπροστά της ακόμη μία πρόκληση: δεν ήταν καθόλου βέβαιη ότι μπορούσε να κινηθεί με άνεση πάνω σε ποδήλατο.

«Δεν ξέρω καν αν μπορώ να κάνω ποδήλατο, έχω να κάνω ποδήλατο χρόνια, εκτός αν ήταν στατικό» είπε χαρακτηριστικά ενώ απευθυνόμενη στους συνοδούς της πρόσθεσε: «Θεέ μου, αυτό δεν γίνεται, πού είναι τα αθλητικά μου; Σκόπευα να φορέσω τα αθλητικά μου σήμερα και εσείς μου είπατε να φορέσω παπούτσια».