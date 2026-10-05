Μια σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο 38χρονος συνοδός πολυτελείας Γκρέγκορι Σταρ, καθώς δικαστής στη Νέα Υόρκη αποφάσισε ότι μπορεί να κρατήσει σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια που είχε λάβει από τη Μαριάν Φλίπο, τη χήρα του Τσαντ Φλίπο, ο οποίος συνδεόταν με τη δημιουργία του Roblox.

Η 49χρονη γυναίκα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι ο Γκρέγκορι Σταρ την εξανάγκασε να ανοίξουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, αφού οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω υπηρεσίας ανδρών συνοδών. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, εκείνος κατάφερε να της αποσπάσει εκατομμύρια δολάρια, ενώ περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια φέρεται να μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό στη Μέση Ανατολή, όπως σημειώνει η New York Post.

Male escort scores huge legal win as judge rules he’s allowed to keep $6M he got from love-starved Roblox widow https://t.co/LGbhH7phj8 https://t.co/twdM66gTKW — New York Post Metro (@nypmetro) October 5, 2026

Ωστόσο, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Λάιλ Φρανκ, απέρριψε το αίτημά της, κρίνοντας ότι η Μαριάν Φλίπο δεν κατάφερε να αποδείξει πως δικαιούται την προστασία που ζητούσε ούτε ότι είχε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Στην απόφασή του επισήμανε ότι οι καταγγελίες αφορούν μια συμφωνία, ενώ η πλευρά των κατηγορουμένων προσκόμισε ηχογραφήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται να δείχνουν ότι η Μαριάν Φλίπο γνώριζε και αποδεχόταν το περιεχόμενό της.

Η Μαριάν Φλίπο είχε γνωρίσει τον Γκρέγκορι Σταρ μέσω της υπηρεσίας ανδρών συνοδών Cowboys 4 Angels και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια σχέση που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Στα δικαστικά έγγραφα, εκείνη υποστήριξε ότι τόσο ο συνοδός όσο και η εταιρεία απέσπασαν εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο Γκέγκορι Σταρ, από την πλευρά του, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για πραγματικό έρωτα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί στην υπόθεση, οι δυο τους είχαν συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο γάμου.

«Τώρα συνειδητοποιώ ότι ήμουν ανόητη»

Η ίδια η Μαριάν Φλίπο παραδέχθηκε στην προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν ότι εκ των υστέρων βλέπει διαφορετικά όσα συνέβησαν, γράφοντας: «Τώρα συνειδητοποιώ ότι ήμουν ανόητη».

Ο δικηγόρος της, Λάρι Χάτσερ, είχε υποστηρίξει σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι ο Γκρέγκορι Σταρ έφυγε για το Ντουμπάι έχοντας μαζί του χρήματα της πελάτισσάς του. Ο 38χρονος, ωστόσο, αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο απλώς για ταξίδι στο εξωτερικό.

Μετά την απόφαση του δικαστή, οι δικηγόροι του Γκέγκορι Σταρ, Τζέρεμι Φάιγκενμπαουμ και Τοντ Σπόντεκ, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική κρίση επιβεβαιώνει τη θέση που είχαν από την αρχή της υπόθεσης.

Όπως ανέφεραν, η μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών που έφεραν το όνομα του ίδιου του Γκρέγκορι Σταρ δεν συνιστά απόκρυψη χρημάτων, ενώ τόνισαν ότι οι υποψίες από μόνες τους δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αποδείξεις.

Οι δικηγόροι υποστήριξαν ακόμη ότι επρόκειτο για δύο ενήλικες που συναίνεσαν σε μια πραγματική συμφωνία και ότι η μεταγενέστερη αλλαγή στάσης της Μαριάν Φλίπο δεν ακυρώνει, κατά την άποψή τους, ούτε τη σχέση που είχαν ούτε τη μεταξύ τους συμφωνία.

Με τη δικαστική απόφαση, ο Γκρέγκορι Σταρ εξασφάλισε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της πολύκροτης διαμάχης, το δικαίωμα να διατηρήσει τα εκατομμύρια που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της σχέσης του με τη Μαριάν Φλίπο.