Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ότι ο ίδιος και η Λίνα Πρίντζου έχουν χωρίσει, εκείνη προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Λίνα Πρίντζου δημοσίευσε ένα μήνυμα για την αγάπη, την ελευθερία και τη βαθιά σύνδεση που μπορεί να παραμένει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ακόμα και όταν οι δρόμοι τους χωρίζουν.

Το μήνυμα της Λίνα Πρίντζου

«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει. Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», σημείωσε η Λίνα Πρίντζου στο προφίλ της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της αγκαλιά με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Η ανάρτησή της ήρθε μετά τη δημόσια αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα του Alpha ότι οι δυο τους έχουν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού και αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που βιώνει το τελευταίο διάστημα στη ζωή του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων και το τέλος της σχέσης του με τη Λίνα Πρίντζου.

Ο ίδιος, ωστόσο, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά τον χωρισμό τους δεν υπάρχει πικρία ή μετάνοια για όσα έζησαν μαζί. «Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι κι αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εξήγησε πως ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία, ιδιαίτερα όταν οι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να εκτιμούν και να αγαπούν ο ένας τον άλλον. «Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», τόνισε.

Η ανάρτηση της Λίνας Πρίντζου που ακολούθησε φαίνεται να κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με όσα είπε δημόσια ο ηθοποιός, αποτυπώνοντας έναν χωρισμό χωρίς αντιπαραθέσεις, αλλά με έντονο συναίσθημα, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο γάμος στη Βενετία

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009 και διήρκεσε περισσότερα από 15 χρόνια. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν η Λίνα Πρίντζου εργαζόταν σε τράπεζα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν πελάτης της. Ο ίδιος είχε διηγηθεί στο παρελθόν με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τη συναντά συχνότερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγόραζα μετοχές για να τη βλέπω».

Τον Ιούνιο του 2014 παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή, παρουσία ελάχιστων φίλων και συγγενών.

Περισσότερα από 15 χρόνια μετά την αρχή της κοινής τους πορείας, οι δύο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Τόσο οι δηλώσεις του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου όσο και η ανάρτηση της Λίνας Πρίντζου δείχνουν, πάντως, πως το τέλος της σχέσης τους δεν αναιρεί όσα έζησαν μαζί, με την αγάπη και την εκτίμηση να παραμένουν, όπως οι ίδιοι περιγράφουν, παρούσες και μετά τον χωρισμό.