Λίγο πριν επιστρέψει στη μικρή οθόνη, ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά και για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε αρχικά στην κατάσταση που επικρατεί φέτος στην τηλεόραση, τονίζοντας τη σημασία του να υπάρχουν εκπομπές και θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από αυτές.

«Το θέμα είναι να υπάρχει δουλειά, για όλους. Γιατί αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι πίσω από κάθε εκπομπή κρύβονται 30-40 οικογένειες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την αισθητή αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας τον λόγο που αποφάσισε να χάσει βάρος.

«Δεν έχασα τα κιλά εγώ, με έβαλε ο γιατρός να τα χάσω. Έπεσα σε γιατρό που με φόβισε, μου έλεγε “έχεις δύο παιδιά, δεν θα σε χαρούν”», ανέφερε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Με φόβισε, λοιπόν, οπότε σιγά σιγά έχασα το κέφι για ζωή. Το παλεύουμε, μια χαρά», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.