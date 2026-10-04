Μια άγνωστη και ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία που συνδέει τον εκλιπόντα Κώστα Χαρδαβέλα με τον Γιώργο Μαζωνάκη έφερε στο φως η σύζυγός του, Μαρία Παναγοπούλου. Μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμήθηκε τη βαθιά αγάπη που είχε ο σπουδαίος δημοσιογράφος για το τραγούδι «Τέσσερις», καθώς οι στίχοι του άγγιζαν ευαίσθητες χορδές της ψυχής του.

Παράλληλα, η Μαρία Παναγοπούλου αποκάλυψε έναν ιδιαίτερο διάλογο που είχε διεξαχθεί ανάμεσα στον Κώστα Χαρδαβέλλα και τον αγαπημένο τραγουδιστή, όταν οι δυο τους είχαν συναντηθεί στο παρελθόν. Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει μια άγνωστη πτυχή του δημοσιογράφου, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις προσωπικές του αναζητήσεις.

«Το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι που λες μικρέ. Ξέρω καλά τι είναι να σου λένε φύγε από το μαγαζί κι εσύ να μη θέλεις να φύγεις γιατί το μόνο που σε περιμένει είναι ένα σκοτεινό και άδειο σπίτι», του είχε εξομολογηθεί.

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν άμεση και λακωνική, και όπως φαίνεται έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του δημοσιογράφου:



«Για εμάς, που ξέρουμε, το τραγουδάω…».