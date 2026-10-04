Τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου ανακοίνωσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον τηλεοπτικό αέρα. Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αποκάλυψε πως οι δυο τους έχουν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ο ίδιος, ωστόσο, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως παρά τον χωρισμό τους δεν υπάρχει πικρία ή μετάνοια για όσα έζησαν μαζί.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι κι αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι…», ανέφερε αρχικά.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εξήγησε πως ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία, όταν δύο άνθρωποι δεν μετανιώνουν για τη διαδρομή που έκαναν μαζί.

«Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», τόνισε.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου ήταν μαζί για περισσότερα από 15 χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009 και λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να παντρευτούν.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς η Λίνα Πρίντζου εργαζόταν σε τράπεζα και ο ηθοποιός ήταν πελάτης της. Ο ίδιος είχε διηγηθεί με χιούμορ πως έβρισκε συχνά αφορμές για να την επισκέπτεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγόραζα μετοχές για να τη βλέπω».

Τον Ιούνιο του 2014 παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή παρουσία περίπου 25 στενών φίλων και συγγενών.

Παρά το τέλος του γάμου τους, ο ηθοποιός έδειξε πως η σχέση που δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια παραμένει σημαντική και για τους δύο.