Μια νοσταλγική αναδρομή στις ντισκοτέκ της δεκαετίας του ’80 έκανε η Ναταλία Γερμανού στον αέρα του «Καλύτερα δε γίνεται», με αφορμή το «Self Control» της Laura Branigan που ακούστηκε στην εκπομπή.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τα μαγαζιά όπου χόρευε τη μεγάλη επιτυχία της εποχής, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη Μπαρμπαρέλα και το Kaluha. Όταν, όμως, συνειδητοποίησε πως κανείς στο πλατό δεν μοιραζόταν τις ίδιες αναμνήσεις, δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί.

«Δεν έχω ένα ζευγάρι μάτια να ακουμπήσω πάνω και να μου πούνε “εγώ, εγώ, το θυμάμαι”. Τίποτα. Κανείς. Κανείς. Τίποτα. Του χρόνου ΚΑΠΗ TV», είπε με χιούμορ.

«Θα μου κάνεις παράρτημα ΚΑΠΗ TV του χρόνου, να απολαύσει η νέα γενιά, και θα βγαίνω εγώ ζωντανή σύνδεση. “Γεια σας, παιδάκια μου!”», πρόσθεσε, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να συνεχίζει το αστείο και τους δυο τους να καταλήγουν σε μια… «almost live» σύνδεση στον Alpha.

Όσοι είστε νεότεροι σε ηλικία και δεν γνωρίζετε το εμβληματικό disco τραγούδι της δεκαετίας του ’80 σας το παραθέτουμε να το ακούσετε!