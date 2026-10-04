Η Αρετή Πασχάλη μίλησε στο «Mega Non Stop» για την είσοδό της στη σειρά «Κάμπινγκ» και αποκάλυψε περισσότερα για τη Βιβή Χαλβατζή, τον χαρακτήρα που υποδύεται.

Η ηθοποιός μπαίνει στο έβδομο επεισόδιο της σειράς, με τη Βιβή να επιστρέφει στο κάμπινγκ, παρά το γεγονός ότι δεν αισθάνεται καθόλου άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Όπως εξήγησε η Αρετή Πασχάλη, η Βιβή έχει χωρίσει από τον Ιορδάνη, τον οποίο υποδύεται ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και έχει απομακρυνθεί από την οικογένειά της. Η επιστροφή της, ωστόσο, δεν είναι τόσο αθώα όσο θέλει να παρουσιάζει, καθώς πληροφορείται ότι ο πρώην σύζυγός της έχει αποκτήσει μεγάλη οικονομική άνεση.

«Όταν μυρίζεται το χρήμα, όταν μαθαίνει κατά λάθος ότι ο σύζυγός της έχει ξαφνικά αποκτήσει πάρα πολλά χρήματα, τσακ! Παρουσιάζεται στο κάμπινγκ. Και γαντζώνεται εκεί και δεν θέλει να φύγει», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η ίδια μίλησε και για τη δική της σχέση με τα χρήματα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποτελούν την πρώτη της προτεραιότητα: «Για μένα στη ζωή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το χρήμα. Πάνω απ’ όλα είναι η υγεία και η αγάπη».