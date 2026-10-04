Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης σχολίασαν στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» την καταγγελία για περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος ανήλικης αθλήτριας του τένις από τον πατέρα της, μετά από αγώνα στο World TEC Cup της Βαρκελώνης.

Η διοργάνωση της Tennis Europe αφορά την κατηγορία Super Category U14 και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το περιστατικό φέρεται να έγινε αντιληπτό από άλλον γονέα, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία. Η αστυνομία παρενέβη, ενώ η υπόθεση έχει γνωστοποιηθεί στην Tennis Europe και την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σχολιάζοντας την υπόθεση, η Ζωή Κρονάκη χαρακτήρισε το περιστατικό, εφόσον επιβεβαιωθεί, «απόλυτη ντροπή», ενώ στάθηκε και στην πίεση που μπορεί να ασκούν ορισμένοι γονείς στα παιδιά τους μέσα από τον αθλητισμό.

«Ποιος θέλει να πάει καλύτερα και να πετύχει στον αγώνα; Το παιδί ή ο γονιός; Προφανώς το παιδί. Αν δεν μπορεί να αποδώσει το παιδί, τι δηλαδή; Θα του σπάει το κεφάλι επειδή δεν απέδωσε;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τάσος Ιορδανίδης.